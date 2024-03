Rakúšanku, ktorá väznila svojho syna v boxe pre psa, súd potrestal 20 rokmi väzenia

Súd v dolnorakúskom meste Krems poslal na 20 rokov do väzenia so zvláštnym režimom matku, ktorá svojho teraz 13-ročného syna väznila v prepravke pre psov, týrala ho hladom alebo ho v nevykúrenej izbe pri otvorenom okne polievala studenou vodou. Informovala o tom agentúra APA. Súd o tomto prípade, ktorému sa v Rakúsku dostalo veľkej pozornosti, vo štvrtok rokoval celý deň. Štrnásťročný trest súd udelil spolupáchateľke matky. Rozsudky nie sú právoplatné, možno sa voči nim odvolať.

Tridsaťtriročnú matku odsúdili pre pokus o vraždu, týranie alebo zanedbávanie maloletého a z obmedzovania slobody.

Podľa súdu samoživiteľka chlapca so zníženou inteligenciou najmenej od júla do novembra predvlaňajška okrem iného pútala, bila, zapchávala mu ústa šatkou. Nechala ho hladovať. Vypovedala, že opakovane konala podľa návodu svojej vtedajšej priateľky, tiež nápad zatvárať chlapcov do prepravky na psov vraj mala táto teraz 40-ročná žena. Spolupáchateľka to však popiera. Podľa psychiatrického posudku, na ktorý sa odvoláva portál denníka Der Standard, mladšia žena svoju priateľku, štvornásobnú matku, obdivovala a bola od nej silno závislá.

Podľa agentúry DPA matka týranie chlapca niekoľkokrát nakrúcala. Svoje správanie odôvodňovala tým, že z údajne agresívneho a vzdorovitého syna chcela vychovať dobré dieťa.

Situácia sa vyhrotila v novembri 2022, keď matka vtedy 12-ročného chlapca pri otvorenom okne polievala studenou vodou. Telesná teplota podvyživeného chlapca klesla len 26,8 stupňa Celzia a dostal sa do ohrozenia života. Spolupáchateľka o veci nakoniec informovala sociálnych pracovníkov, ktorí prišli do bytu, kde matka chlapca držala, a privolali pomoc.

APA píše, že mladšia žena pôsobila vo štvrtok na súde skormútene a povedala, že jej je „strašne ľúto, čo sa stalo“. Jej bývalá priateľka tvrdila, že o rozsahu týrania nevedela. V slzách sa chlapcovi, ktorý na súde nebol, a jeho otcovi ospravedlnila.

Chlapec sa teraz po telesnej stránke cíti dobre, žije s otcom. Avšak podľa súdnych znalcov je vysoko pravdepodobné, že týranie bude mať dopad na jeho osobnosť, môže sa u neho rozvinúť posttraumatická stresová porucha. Ženy majú chlapcovi vyplatiť celkovo 80 000 eur.

Jeden zo súdnych znalcov prípad označil za „monštruózny“ a poznamenal, že za svoju 30-ročnú kariéru porovnateľný prípad zažil len raz.

Počas procesu sa hovorilo o úlohe, akú v prípade zohral úrad na ochranu detí. Na jeseň 2022 dostal dve upozornenia na možné ohrozenie chlapca a sociálni pracovníci dvakrát domácnosť bez ohlásenia navštívili. Niektoré veci im podľa agentúry DPA síce nápadné boli, nepovažovali ich však za dostatočný dôvod na to, aby okamžite zakročili. Úrad vlani uviedol, že vyšetrovanie postupu sociálnych pracovníkov neukázalo, že by boli porušené nejaké predpisy. Samostatnú správu pre dolnorakúsku krajinskú vládu pripravuje však aj nezávislá expertná skupina.