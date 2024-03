ONLINE: Nemecko odmieta poslať Kyjevu Taurusy, Briti na neho tlačia. Rusi mávajú nahrávkou dôstojníkov Bundeswehru

Nemecko odmieta poslať rakety Taurus s dostrelom 500 km na Ukrajinu, podľa nemeckého kancelára Scholza by sa tak priamo či nepriamo zapojilo do vojny. Británia podľa agentúry Bloomberg tlačí na Nemecko, aby Kyjevu Taurusy dodal Rusko zase tvrdí, že zachytilo rozhovor nemeckých dôstojníkov o tom, koľko Taurusov treba na zničenie Krymského mostu.

7:00 Nemecké ministerstvo obrany začalo vyšetrovanie, či rozhovory medzi predstaviteľmi letectva – ktorí podľa ruskej propagandy diskutovali o vyhodení krymského mosta do vzduchu raketami Taurus – boli naozaj zaznamenané, informuje Ukrajinska pravda.

Ruská propagandistka Margarita Simonjanová podľa Ukrajinskej pravdy zverejnila údajné rozhovory niekoľkých vysokých dôstojníkov nemeckých vzdušných síl o tom, ako možno rozmiestniť rakety Taurus a zasiahnuť s nimi Krymský most.

Nemecký magazín Der Spiegel naznačil, že nahrávka môže byť autentické, aj Bild uviedol, že veľa vecí ukazuje, že môže byť pravá. Bild tiež uvádza, že ruská propaganda z toho vytvorila predstavu, že Nemecko chce zaútočiť na Krymský most, pričom v rozhovore podľa Bildu štyria dôstojníci diskutovali o miestach, ktoré sú zaujímavé pre Ukrajincov z hľadiska útokov.

Simonjanová tvrdí že má 40-minútový zvukový záznam rozhovoru medzi vysokými nemeckými vojenskými predstaviteľmi o plánoch raketového útoku na Krymský most. Poznamenala, že účastníci rozhovoru diskutovali o možnosti takéhoto útoku bez následkov pre Berlín, uviedla ruská agentúra TASS. Podľa nemeckých dôstojníkov je „most na východe ťažko dosiahnuteľný“ a nemusí na to stačiť „10 alebo dokonca 20 rakiet“. Zároveň vyjadrili názor, že je to možné pomocou rakiet Taurus, ak nimi bude vybavená francúzska stíhačka Rafale. Okrem toho nemecká armáda podľa záznamu zdôraznila, že ak bude Taurus presunutý do Kyjeva, rakety „budú pripravené na použitie až za osem mesiacov“, pretože je potrebné vylúčiť možnosť „chybného použitia".

Nemecko zatiaľ Ukrajine nedodá moderné strely s plochou dráhou letu Taurus, uviedol spolkový kancelár Olaf Scholz, ktorý to zdôvodnil rizikom zapojenia Nemecka do vojny s Ruskom. Strely, ktoré patria k najmodernejšej výzbroji nemeckej armády, majú dostrel až 500 kilometrov. Cieľom by sa tak mohla stať aj Moskva, čoho sa Nemecko obáva.

"Nezapojíme sa do vojny, a to ani priamo, ani nepriamo. Tieto princípy určujú všetky moje rozhodnutia, "povedal Scholz. Dodal však, že Nemecko bude naďalej patriť medzi najväčších zbrojných podporovateľov Ukrajiny.

Kancelár zdôraznil, že Nemecko nemôže postupovať v prípade kontroly cieľov ako Briti a Francúzi, ktorí ukrajinskej armáde poskytli strely dlhého doletu Storm Shadow / Scalp. „To vie každý, kto sa týmto systémom zaoberal,“ povedal o taurusoch.

Britská vláda podľa agentúry Bloomberg súkromne vyzvala Nemecko, aby vláde v Kyjeve poskytlo rakety dlhého doletu Taurus. Londýn podráždili komentáre nemeckého Scholza o britskej aktivite na Ukrajine, ktoré ako keby naznačovali prítomnosť britských a francúzskach vojakov na Ukrajine, čo britské ministerstvo obrany odmietlo.

Vysokí britskí ministri a úradníci opakovane dali Nemecku najavo, že Ukrajina podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou veľmi potrebuje rakety Taurus, tvrdí Bloomberg. Spojené kráľovstvo ponúklo riešenie ako prekonať odpor Berlína voči ich vyslaniu, vrátane výmennej dohody, vďaka ktorej by Británia dodala Kyjevu viac vlastných rakiet Storm Shadow a Nemecko potom doplnilo zásobu Spojeného kráľovstva náhradnými raketami dlhého doletu.

Scholz už predtým uviedol, že v debate o strelách Taurus rozčuľuje chýbajúca rovnováha medzi týmto systémom a tým, čo Ukrajina naozaj potrebuje. Dodal, že Ukrajine chýba munícia a že systém Taurus nie je v potrebách Ukrajiny rozhodujúci.

Kyjev žiada Nemecko o strely Taurus niekoľko mesiacov. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba na nedávnej konferencii v Mníchove povedal, že verí, že Nemecko ich nakoniec jeho krajine poskytne.

Nemecký Spolkový snem nedávno znovu odmietol dodávku rakiet dlhého doletu Taurus na Ukrajinu. Uviedol to denník Die Welt, podľa ktorého bolo za dodávky 182 poslancov a 480 ich hlasovalo proti.

Rakety Taurus môžu zasahovať ciele na vzdialenosť 500 kilometrov a niektorí nemeckí predstavitelia vyjadrujú obavy, že by ich Ukrajina mohla používať na útoky na ruské územie. Proti dodávkam Spolkový snem hlasoval aj v januári.

6:55 Útok dronmi na ukrajinskú Odesu viedol v noci na sobotu zo zrútenia časti niekoľkopodlažnej bytovej budovy. Jeden človek prišiel o život a niekoľko ďalších je zranených. Informujú o tom ruskojazyčný server BBC a agentúra Ukrinform.

„V dôsledku ruského útoku žiaľ zahynul jeden človek,“ uviedol na telegrame šéf odeskej oblastnej správy Oleh Kiper. "Husto obývaná štvrť. Je to jednoducho hrôza. Na mieste pracujú záchranári, mestská a pohotovostná služba. Sú odpratané trosky, "povedal zase starosta prístavného mesta Hennadij Truchanov.

Na záberoch z miesta na sociálnych sieťach je vidieť panelový dom, ktorého niekoľkoposchodová bočná časť sa zrútila.

Zranených je podľa rôznych údajov šesť až sedem, vrátane tehotnej ženy a trojročného dieťaťa.