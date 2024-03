Nespokojnosť s Bidenom je na novom maxime, Trump by ho vo voľbách porazil

Väčšina registrovaných voličov v USA (48 percent) by zvolila za prezidenta bývalého republikánskeho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Jeho nástupcovi v tejto funkcii, demokratovi Joeovi Bidenovi, by dalo svoj hlas 43 percent voličov.

Foto: SITA/AP , Andrew Harnik