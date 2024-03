Hamas: Prímerie v Gaze môže byť do 24 až 48 hodín, ak Izrael prijme podmienky

Ak Izrael na rokovaniach v Káhire prijme požiadavky palestínskej radikálnej formácie Hamas, prímerie v palestínskom Pásme Gazy "môže byť do 24 až 48 hodín. Podľa agentúry AFP to v nedeľu uviedol nemenovaný vysokopostavený príslušník Hamasu.

Ak Izrael bude súhlasiť s požiadavkami Hamasu, medzi ktoré patrí návrat vysídlených Palestínčanov do severnej časti Pásma Gazy a zvýšenie objemov humanitárnej pomoci, „vydláždilo by to cestu k dohode o (prímerí) v priebehu nasledujúcich 24 až 48 hodín,“ uviedol predstaviteľ Hamasu pod podmienkou zachovania anonymity.

Ako informoval denník The Times of Israel (TOI), táto informácia bola zverejnená zhruba v čase, keď do Káhiry pricestovala delegácia Hamasu, aby rokovala o možnom dočasnom prímerí a o dohode o rukojemníkoch zavlečených do Pásma Gazy z juhu Izraela, keď tam 7. októbra 2023 prenikli palestínske teroristické komandá.

Podľa egyptských médií citovaných agentúrou AFP v Káhire už sú predstavitelia Kataru i vyslanec USA. V egyptskom hlavnom meste v nedeľu očakávajú aj izraelskú delegáciu.

Medzičasom zdroj však oboznámený s rokovaniami uviedol, že Izrael svoj tím do Káhiry nepošle, kým nezíska úplný zoznam rukojemníkov, ktorí sú stále nažive.

Nádeje na prvé prerušenie bojov od novembra vzrástli minulý týždeň po predchádzajúcom kole rokovaní sprostredkovaných Katarom a Egyptom a konaných v Dauhe, ako aj po opatrných náznakoch amerického prezidenta Joea Bidena, že dohoda je blízko. Biden však v piatok priznal, že dohoda je zatiaľ nedosiahnuteľná, doplnil TOI.

Pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 zabili palestínske komandá vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.

Izrael v reakcii na palestínsky útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 30.400 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68 000 ľudí.

Podľa Izraela k počtu obetí prispieva skutočnosť, že Hamas využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty, keď umiestňuje vojenské zariadenia do civilných objektov.