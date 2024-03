Uniknutá nahrávka rozhovoru dôstojníkov je súčasťou ruskej informačnej vojny, povedal Pistorius

Ruské štátne médiá v piatok zverejnili nahrávku, v ktorej nemeckí vojenskí predstavitelia hovoria o podpore Ukrajiny vrátane potenciálneho použitia striel dlhého doletu Taurus. Podľa Pistoriusa nie je náhoda, že ju zverejnili v deň pohrebu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.

„Je to súčasť informačnej vojny, ktorú vedie (ruský vodca, pozn. red.) Putin. O tom niet pochýb. Je to hybridný útok zameraný na dezinformácie. Ide o rozdelenie. Ide o podkopanie nášho odhodlania,“ vyjadril sa Pistorius na brífingu v Berlíne. Zdôraznil pritom, že reagovať na to treba „obzvlášť uvážlivo, ale nie menej rozhodne“.

Nemecko je v súčasnosti druhý najväčší dodávateľ vojenskej pomoci po Spojených štátoch a tento rok svoju pomoc zintenzívňuje. S dodaním striel Taurus sa však kancelár Olaf Scholz zdráha, pričom poukazuje na riziko priameho zapojenia Nemecka do vojny na Ukrajine. Tieto strely majú dosah do 500 kilometrov a teoreticky by ich mohli použiť proti cieľom na ruskom území.

V spomenutej 38-minútovej nahrávke však dôstojníci diskutujú o teoretickej možnosti použitia rakiet na Ukrajine. Pistorius povedal, že dôstojníci v zázname vždy jasne dávali najavo, že „hranica vojnovej účasti… nebude prekročená“.