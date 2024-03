Švajčiari v referende väčšinovo podporili zavedenie 13. dôchodku

Švajčiarski voliči v nedeľnom referende podporili plán na zavedenie 13. starobného dôchodku. Je to prvýkrát za 176 rokov, keď voliči v referende schválili zvýšenie sociálnych dávok. Súčasne voliči naopak odmietli predĺženie veku odchodu do dôchodku a jeho následné naviazanie na priemernú dĺžku života, uviedla agentúra Bloomberg.

Návrh na 13. dôchodok, ktorý zvýši celkový dôchodok o zhruba osem percent, podporilo 58,2 percenta voličov. Predbežné prieskumy pred referendom pritom naznačovali, že prijatie bude len tesné. Od roku 1848 voliči v krajine nikdy neschválili plány na zvýšenie sociálnych dávok vyplácaných štátom. Návrh na zvýšenie dôchodkov predložili odbory, podľa ktorých vyššie životné náklady znížili kúpnu silu dôchodcov.

Konečné výsledky tiež ukázali, že návrh podporila potrebná väčšina z 26 kantónov v krajine. V šiestich kantónoch sa podpora dokonca vyšplhala nad 70 percent.

So zvýšením veku odchodu do dôchodku súhlasilo iba 25,3 percenta voličov.

Volebná účasť na referendách, ktorá sa koná každých niekoľko mesiacov, je vo všeobecnosti nízka a zriedkakedy presahuje 50 percent. Dnešné referendum však vyvolalo búrlivú diskusiu a účasť dosiahla viac ako 58 percent.

Podľa politického analytika Georgelutza je schválenie zlomovým momentom pre Švajčiarsko. Ešte pred desiatimi rokmi by podľa neho bol takýto návrh úplne bez šance.

Dôchodky sa majú podľa návrhu zvyšovať od roku 2026. Vláda varovala, že zvýšenie dôchodkov by stálo viac ako štyri miliardy švajčiarskych frankov ročne, čo by si vyžiadalo zvýšenie daní a mohlo by ohroziť finančnú stabilitu systému sociálneho zabezpečenia.

V Zürichu sa dnes konalo aj miestne referendum o predĺžení vzletových a pristávacích dráh na miestnom letisku, ktoré je najvyťaženejšou krajinou. Voliči sa vyslovili za predĺženie.