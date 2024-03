ONLINE: Zelenskyj vyzýva Západ, aby pomohol, inak svet bude čeliť 'jednej z najhanebnejších stránok histórie'

Nahnevaný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzýva Západ, aby pomohol s vojenskými dodávkami. Ak Amerika alebo Európa prehrá s iránskymi Šáhidmi alebo ruskými stíhačkami, bude to jedna z najhanebnejších stránok histórie," tvrdí.

Čítajte viac 739. deň: Rusko podľa Britov utrpelo vo februári najväčšie denné priemerné straty od začiatku invázie

6:10 Prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval západných partnerov Ukrajiny, aby prejavili politickú vôľu poskytnúť Kyjevu potrebné vojenské vybavenie, inak bude svet čeliť „jednej z najhanebnejších stránok histórie“, uviedla agentúra Reuters.

Zelenskyj adresoval svoju výzvu spojencom, pretože americký balík na poskytnutie vojenskej a inej pomoci zostáva blokovaný nezhodami v Kongrese.

Keď vojna minulý mesiac prekročila hranicu dvoch rokov, ruské sily dosiahli určité zisky na fronte v dĺžke 1 000 km, hoci línie bojov sa počas mesiacov zmenili len málo.

Zjavne nahnevaný Zelenskyj vo svojom nočnom video prejave povedal, že svet musí „tvrdo reagovať“, aby zabezpečil, že sa vojna stane „beznádejným“ podnikom pre vodcu Kremľa Vladimira Putina, ktorý chce len „vojnu a smrť“.

„Musíme im dať maximálne pocítiť, že existuje sila, ktorá ničí tých, ktorí ničia život. Vieme to zabezpečiť. Každý z našich partnerov vie, čo je potrebné,“ povedal.

„Hlavnou vecou je politická vôľa realizovať to, zabezpečiť úroveň dodávok, ktorá pomôže,“ povedal. „Ak to tak nie je, stane sa to jednou z najhanebnejších stránok histórie, ak Amerika alebo Európa prehrá s iránskymi Šáhidmi (dronmi) alebo ruskými stíhačkami,“ uviedol.

Ukrajina, povedal, „čaká na dodávky, ktoré sú životne potrebné a čakáme najmä na americké rozhodnutie. Podpora je skutočne potrebná.“ Zelenskyj je čoraz dôraznejší vo svojich výzvach, aby Kongres USA schválil pomoc.

Snemovňa reprezentantov USA je pod tlakom, aby schválila balík národnej bezpečnosti v hodnote 95 miliárd dolárov, ktorý posilní pomoc Ukrajine a Izraelu, ako aj Indo-Pacifiku, uviedla Reuters.

Táto legislatíva minulý mesiac schválil Senát v pomere 70 ku 29, ale predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson odmietol predložiť návrh zákona o pomoci na hlasovanie v Snemovni.