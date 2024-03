Popletení kandidáti: Biden je pristarý a Trump je nebezpečný (a tiež starý)

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

"Putin má tak málo rešpektu pre Obamu, že sa začal oháňať slovom atómový. Počujete to. Atómový. Začal hovoriť o jadrových zbraniach,“ povedal prezidentský kandidát Trump cez víkend na stretnutí so svojimi stúpencami vo Virgínii.

Popletený Trump: Orbán ako líder... Turecka? Video Americký exprezident Donald Trump je vraj poctený tým, že pozná Viktora Orbána, ale o maďarskom premiérovi povedal, že je to líder Turecka. / Zdroj: C-SPAN

Tento omyl celebritného populistického miliardára bol taký očividný, že pri ňom stíchli aj jeho fanúšikovia, čo sa im často nestáva. Museli byť zmätení z toho, o čom Trump hovoril. Ruský prezident Vladimir Putin sa skutočne pred niekoľkými dňami vyhrážal Západu za jeho pomoc Ukrajine. No ťažko s tým môže mať niečo demokrat Barack Obama, ktorý ako šéf Bieleho domu skončil v januári 2017.

Skutočný súčasný prezident Biden sa však tiež nemá čím chváliť. Minulý týždeň sa v piatok stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Pri tejto príležitosti hovoril aj o tom, ako USA zo vzduchu začali dodávať humanitárnu pomoc do Pásma Gazy. Od vlaňajšieho októbra tu po teroristickom útoku Hamasu bojuje Izrael s extrémistami, ale trpí najmä civilné obyvateľstvo.

Biden si splietol Macrona s Mitterandom a urobil z neho Nemca Video Prezident USA Joe Biden „oživil“ šéfa Elyzejského paláca Françoisa Mitterranda. A ešte z neho urobil Nemca. Samozrejme, súčasným francúzskym prezidentom je Emmanuel Macron. / Zdroj: C-SPAN

"V nasledujúcich dňoch sa pripojíme k priateľom z Jordánska a ďalším, ktorí zhadzujú jedlo a zásoby na Ukrajinu. Budeme pokračovať v hľadaní ďalších ciest na Ukrajine vrátane možnosti námorného koridoru, aby sme mohli dodať veľké množstvo humanitárnej pomoci,“ vyhlásil Biden. V oboch vetách mal namiesto Ukrajina povedať Gaza.

Kľúčové štáty

Minulý týždeň zverejnili agentúra Bloomberg a spoločnosť Morning Consult prieskum, ktorý mapuje nálady voličov v siedmich amerických štátoch, ktoré by mali zohrať kľúčovú rolu v novembrových prezidentských voľbách. Sú to Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Wisconsin.

Výskum porovnáva šance Trumpa a Bidena v súboji o kreslo v Oválnej pracovni. Oboch doň musia ešte nominovať ich strany. V prípade Bidena je to však v zásade formalita, lebo v demokratických primárkach je jediným relevantným kandidátom. Čo sa týka Trumpa, ten stále bojuje o nomináciu s bývalou guvernérkou Južnej Karolíny Nikki Haleyovou, ale všetko nasvedčuje tomu, že bude úspešný.

Biden si vystrelil z Trumpa. Pomohol si Haleyovou Video Demokratický prezident Joe Biden využil, že republikánka Nikki Haleyová kritizovala svojho súpera v primárkach Donalda Trumpa. / Zdroj: Twitter Joea Bidena

Zo spomenutého výskumu vyplýva, že až 82 percent voličov si myslí, že Biden je na funkciu prezidenta starý, respektíve to hovoria o oboch kandidátoch. V prípade Trumpa zaujalo tento postoj 47 percent respondentov. To, že je Biden pristarý, tvrdí dokonca 70 percent opýtaných, ktorí ho plánujú voliť. Na druhej strane 45 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že Trump je nebezpečný. Priznalo to aj približne 20 percent jeho voličov. Bidena za nebezpečného označilo 34 percent Američanov v siedmich štátoch, v ktorých sa ich na to pýtali.

Prezident pravidelne označuje svojho republikánskeho oponenta za hrozbu pre americkú demokraciu. Trump od roku 2020, keď s Bidenom prehral voľby, šíri konšpirácie a klamstvá, že mu ich ukradli. Obhajuje aj extrémistov, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kongres, ktorý v ten deň rozhodoval o odobrení prezidentského hlasovania.

Biden však na Trumpa nedávno vytiahol i to, že je tiež starý. V zábavnej šou Setha Meyersa v televízii NBC žartoval, že jeho vek je tajomstvo, keď ho moderátor „prezradil“.

"Mali by ste sa pozrieť na toho druhého chlapíka. Je približne rovnako starý ako ja, ale nepamätá si, ako sa volá jeho manželka,“ povedal Biden o Trumpovi, čím pripomenul epizódu, keď exprezident vyhlásil, že jeho žena je Mercedes, hoci jej meno je Melania.

Americký superutorok

V zatiaľ posledných dvoch zverejnených prieskumoch vedie Trump nad Bidenom o štyri percentuálne body. Demokrata nemôžu potešiť ani čísla v spomínaných siedmich kľúčových štátoch. Priemerne ho v nich Trump poráža o päť percentuálnych bo­dov.

V tejto situácii dnes Amerika zažije takzvaný superutorok (Super Tuesday). Primárky sa konajú v 16 štátoch a čím lepší výsledok v nich Trump zaznamená, tým vyššia je šanca, že Haleyová vzdá snahu získať nomináciu. Fakticky by to znamenalo jeho víťazstvo. Nomináciu by potom Trumpovi v júli udelil republikánsky zjazd, keď o nej rozhodne 2 429 delegátov. Nominant potrebuje podporu minimálne 1 215 z nich a Trump ich má zatiaľ podľa prepočtov agentúry AP 244. Cez superutorok sa bojuje o ďalších 874 delegátov.

Napriek tomu, že exprezident momentálne vedie v prieskumoch, emeritný profesor politológie Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity si myslí, že republikáni urobia chybu, keď ho nominujú. „Môžem sa mýliť, ale podľa mňa Republikánska strana na jeseň oľutuje, ak si vyberie Trumpa. Bude mať nominanta, ktorý má na krku množstvo problémov vrátane klesajúcej mentálnej kapacity. Hoci republikáni výrazne bagatelizujú mnohé pozitíva Bidenovej vlády, Biely dom môže upozorniť najmä na silnú ekonomiku v krajine. Predpokladám, že demokrati si nájdu nejakých prominentných republikánov, ktorí budú ochotní podporiť súčasného prezidenta. Je pravda, že Biden má problém s vekom. Ale som si istý, že v kampani nájde nejaké spôsoby, ako sa s tým vysporiadať a bude porovnávať svoje úspechy v úrade a svoje schopnosti s tým, čo vie predviesť Trump,“ reagoval pre Pravdu Kraft.