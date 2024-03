List z Charkova: Pomôžte, spisovatelia, nech nemusím písať vojnové kroniky!

Svet oslavuje Deň spisovateľov.

Pripomínajú si ho slávnostne, s pompou. Odovzdávajú spisovateľom ocenenia, otvárajú výstavy kníh, organizujú tvorivé stretnutia čitateľov s autormi.

Ale všetko je to niekde tam, v inej realite. V tej mojej je dnes smútok za Odesu. Tisíce ľudí sa modlia za duše zabitých detí. Mark, Timotej, Jelizaveta…

Čítajte viac 739. deň: Rusko podľa Britov utrpelo vo februári najväčšie denné priemerné straty od začiatku invázie

V mojej realite práve zavýja vzdušný poplach, čo znamená, že ďalšia ruská raketa letí na obytnú štvrť, škôlku, nemocnicu, školu. Na ľubovoľné mesto alebo dedinu na mape Ukrajiny.

Ako sa bude volať ďalšie dieťa?

Čítajte viac List z Charkova: Za živa spálili deti. Nikdy im neodpustím!

Chcela by som osloviť spisovateľov na celom svete. Autorov fikcie, publicistov, romanopiscov, básnikov. Vaša autorita je nepopierateľná, vaše publikum sa ráta na milióny, vaše slovo môže priniesť smiech a slzy, strach a nádej. Mohlo by zmeniť beh dejín.

Prosím vás, napíšte na svoje sociálne siete pár slov na podporu Ukrajiny.

Myslím, že je to veľmi dôležité. Pre nás. Pre vás.

Kto som ja, aby som sa vás o to žiadala? Rada by som povedala „kolegyňa“. Ale to by nebola stopercentná pravda. Mojich pár kníh – zbierky príbehov – zo mňa nerobia skutočného spisovateľa. Chcela by som ním byť. Chcela by som písať humoristické miniatúry, nie vojnové kroniky.

Foto: Archív A.G. Anna Gin kniha Ukrajinská spisovateľka Anna Gin skrytá za svojou knihou ešte pred vypuknutím veľkej ruskej invázie.

Viete, naše rozbité sny, zničené domovy, odlúčené rodiny – to je hrôza. Ale najstrašnejšie, najobludnejšie, najnepredstavi­teľnejšie je zabíjanie deti.

Zaživa upálené v Charkove, nepreživšie rany šrapnelov v Dnipri, vyhrabané spod trosiek v Odese. Takto by to v dnešnom svete nemalo byť. Žiadny príčetný dospelý nemôže o týchto zverstvách mlčať.

Myslíte si, že slová nepomôžu?

Áno, slová nie sú tanky, tyranov a teroristov nezastavia. Ale slová takých autoritatívnych ľudí, ako sú spisovatelia, pomáhajú formovať svet, postoj ľudí k tomu, čo sa deje.

A verejná mienka podnecuje vlády, aby konali. Verím, že práve takto funguje svet.

Za posledné dva roky boli moje texty preložené do francúzštiny a nemčiny, bulharčiny a slovenčiny, poľštiny a litovčiny, taliančiny, rumunčiny, lotyštiny i hebrejčiny.

Mladé divadlo v Charkove dnes inscenuje hru podľa mojej knihy Ako sa tam máš? A dúfam, že toto predstavenie uvedú nielen na Ukrajine.

O tejto vojne by mal svet počuť každý deň, dokonca aj sviatočný. Tým skôr vo sviatok. Svet musí počuť pravdu. Inak vyhrá lživá kremeľská propaganda.