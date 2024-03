Talianska vojnová loď bola nútená zostreliť raketu húsíov v Červenom mori

Talianska vojnová loď Caio Duilio, ktorá je súčasťou námorných ochranných síl Európskej únie v Červenom mori, bola v sobotu prinútená zostreliť raketu jemenských povstalcov húsíov. Ako referuje web The Guardian, bol to ojedinelý zásah talianskeho námorníctva, ktoré sa od druhej svetovej vojny do značnej miery vyhýbalo priamej akcii.