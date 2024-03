Rusi o voľby prezidenta nemajú záujem, Kremeľ však očakáva účasť 80 %

Rusi majú pramalý záujem o blížiace sa prezidentské voľby, ktorých výsledok je dopredu jasný, napísal dnes opozičný portál Meduza. Podľa neho si to uvedomuje aj administratíva súčasného prezidenta a očakávaného víťaza Vladimíra Putina, ktorá by si ale zároveň priala, aby volebná účasť dosiahla 70 až 80 percent.

Tejto vysokej účasti sa Kremeľ pokúsi dosiahnuť svojimi obvyklými metódami, teda mobilizáciou voličov z radov štátnych zamestnancov aj pracovníkov veľkých súkromných firiem alebo členov vládnucej strany Jednotné Rusko, tvrdí zdroje Meduzy.

Obavy z prekazenia drvivého triumfu

Voľby sú v Rusku vypísané na 15.-17. marca. Putin, ktorý so štvorročnou prestávkou zastáva prezidentský úrad už od roku 2000, má podľa komentátorov víťazstvo takmer isté a nebude musieť čeliť žiadnej skutočnej konkurencii. Zatiaľ čo Putin má podľa februárového prieskumu spoločnosti Russian Field podporu 74 percent, druhý najsilnejší kandidát, Vladislav Davankov zo strany Noví ľudia, má podporu päť percent. Opoziční kandidáti Boris Naděždin a Jekaterina Duncovová neboli k voľbám pripustení, ale ani tí by Putinovu pozíciu zrejme neohrozili. V Kremli však panovali obavy, že by Naděždin mohol prekaziť plány na Putinovo drvivé víťazstvo, napísala už skôr Meduza.

K vysokej volebnej účasti vo voľbách majú prispieť štátni zamestnanci a ďalšie skupiny spoločnosti tým, že čo najviac ľudí zo svojho okolia presvedčia, aby šli hlasovať. Štátni zamestnanci tak majú k volebným urnám priviesť najmenej tri ďalšie osoby. Požiadavka na pracovníkov veľkých súkromných firiem je nižšia – stačí, keď sa vďaka nim vo volebných miestnostiach ukážu ďalší dvaja ľudia, opísal Meduze zdroj blízky ruskej prezidentskej kancelárii. Očakávania sú vyššie u štátnych zamestnancov, pretože dostávajú peniaze od štátu, a tak mu „musia pomáhať“, tvrdí tento zdroj.

Najvyššie nároky sú pritom v ohľade agitácie kladené na členov prokremeľskej strany Jednotné Rusko. Každý z nich má presvedčiť na hlasovanie ďalších desať ľudí. Nie všetci členovia strany sú ale zvyčajne schopní túto požiadavku vyplniť. Žiadne postihy im v takom prípade nehrozia, uvádza aj Meduza s odkazom na svoj zdroj blízky vedeniu strany. Jednotné Rusko má asi 2,5 milióna členov, uviedol v závere minulého roka na zjazde strany jej predseda a ruský exprezident Dmitrij Medvedev.

Zoznamy, ktorých presvedčili

Popísaný mechanizmus agitácie medzi zamestnancami vznikol už pred rokmi, oznámili Meduze dvaja politickí špecialisti spolupracujúci s prezidentskou administratívou. Táto schéma funguje podľa nich tak, že pracovník musí svojmu vedeniu už niekoľko týždňov pred hlasovaním poskytnúť mená a priezviská ľudí, ktorých prehovoril na účasť vo volebnom hlasovaní, ich telefónne čísla a tiež e-mailové adresy.

Kontrolu účasti zagitovaných ľudí podľa Meduzy v poslednej dobe Kremľa uľahčuje systém elektronického hlasovania, ktorý funguje v niektorých mestách. Tam, kde nie je možné hlasovať elektronicky, budú účasť náhodne pomocou QR kódov kontrolovať pracovníci vykonávajúci takzvané exit polly, teda prieskumy na základe odpovedí voličov pri východe z volebných miestností.