Česko musí zlepšiť prevenciu korupcie v štátnej správe, uvádza skupina Rady Európy

Česká republika by mala prijať rozhodné opatrenia na prevenciu korupcie u vrcholných politikov s výkonnou mocou, vrátane vlády, a predstaviteľov polície. Vyplýva to z hodnotiacej správy protikorupčnej skupiny Rady Európy (GRECO).

Pohľad na pražskú štvrť Malá Strana a v pozadí Karlov most. Decembra 2023.

Česko má podľa nej síce pevný právny rámec na boj s korupciou v súvislosti s najvyššími výkonnými funkciami, ale príliš málo sa zameriava na poradenstvo a školenia, ako aj na dohľad a presadzovanie protikorupčných pravidiel.

Skupina, ktorá v minulosti vydala sériu odporúčaní, ako by Česko malo postupovať, a ktorá krajinu priebežne hodnotí, vo svojej najnovšej správe uviedla, že by malo Česko lepšie identifikovať a riešiť riziká týkajúce sa integrity osôb vo vrcholných výkonných funkciách. V správe českým úradom odporučila, aby tak robili napríklad prostredníctvom analýz či jasných pravidiel pre vymenovanie poradcov ministrov.

V správe skupina poukazuje na to, že väčšina osôb vo vrcholných výkonných funkciách nepodlieha etickým pravidlám ani poradenstvu v oblasti bezúhonnosti a že lobovanie zostáva neregulované. Zdôrazňuje, že je potrebné sprísniť pravidlá pre prijímanie darov a pozvánok, externé aktivity a obmedzenia po skončení pracovného pomeru.

Minister pre legislatívu Michal Šalomún (za Pirátov) oznámil, že v prípade lobovania krok vpred očakáva čoskoro. „V najbližšom čase nové pravidlá pre lobing dorokuje vláda a pošle zákon do parlamentu. Je tu veľký záujem novú reguláciu schváliť, a to aj preto, že je to naviazané na čerpanie peňazí z Národného plánu obnovy,“ uviedol. Kabinet rokovanie o predpise opakovane odložil, naposledy pred dvoma týždňami.

Posun vpred v oblasti boja s korupciou v Česku podľa Šalomúna znamená aj už účinný zákon o ochrane oznamovateľov. Pomôžu tiež novely o prokuratúre a o disciplinárnych konaniach, ktoré vláda poslala do snemovne. Do konca marca by mala Rada vlády pre koordináciu boja s korupciou dostať aj správu ministerstva spravodlivosti o nedostatkoch terajšieho zákona o konflikte záujmov. „Výstupom bude identifikácia medzier v zákone a následné navrhnutie vhodných legislatívnych úprav,“ dodal minister.

Správa tiež zdôrazňuje, že poradcovia ministrov by mali podliehať požiadavkám na zverejňovanie informácií o svojom majetku, záujmoch a činnostiach. Vyhlásenia osôb vo vrcholných výkonných funkciách by sa mali ľahko a včas sprístupniť verejnosti a mali by sa overovať nezávislým kontrolným mechanizmom.

Pokiaľ ide o políciu, skupina GRECO odporúča, aby české orgány prijali opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien na všetkých úrovniach, najmä na vedúcich pozíciách. V priebehu kariéry policajtov by sa podľa nej mali pravidelne vykonávať kontroly bezúhonnosti.

Správa tiež vyzýva na lepšiu reguláciu sponzorských a iných darov pre políciu, aby sa zvýšila transparentnosť a zabránilo sa konfliktu záujmov, a na doplnenie etických noriem o praktické pokyny a mechanizmus dôverného poradenstva. Skupina GRECO sa domnieva, že by sa mala prijať náležitá právna úprava obmedzení po skončení pracovného pomeru. V neposlednom rade by sa mali zverejňovať sťažnosti na policajných zamestnancov a opatrenia prijaté na ich riešenie.

Rada Európy je medzinárodná organizácia so sídlom v Štrasburgu. Združuje 47 európskych krajín, nemá súvislosť s Európskou úniou ani s jej inštitúciami.