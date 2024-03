Lukašenkovi pomáha jeho nevesta. Velebí ho v piesni, že je jedinečný. Ako sa jej odvďačil?

Nevesta prezidenta, ktorému v demokratickom svete prischol prívlastok posledný diktátor v Európe, sa objavila ako textárka až po svojej štyridsiatke. Odvtedy zložila slová pre viacerých interpretov obľúbených v Bielorusku. „Niekedy v detstve som písala verše, potom som dlho nenapísala nič. Texty piesní som začala písať, keď som mala 40 rokov," povedala pre Minskú pravdu.

Anna Seluk, ktorá v tomto roku oslávi 44. narodeniny, tvrdí, že sa nezviditeľňuje vďaka protekcii. „Môj príchod do umeleckej tvorby nie je daný mojím priezviskom, ale darom z nebies," citoval ju server Tribuna. Rozhlasové stanice v Bielorusku rady púšťajú do éteru piesne s jej textami a označujú ich za hity.

Medzi skladby od Anny Seluk patrí text k piesni s názvom Ach, Alexandr. Kto si pozrie videoklip, hneď pochopí, o kom sa spieva. Mladá speváčka Alexandra Melechová sa najprv rozplýva, že stretla úžasného muža. Volá sa Alexandr. Priama zmienka o Lukašenkovi síce chýba, ale je jasné, že Anna Seluk napísala text o svojom svokrovi. „Nádejný, odvážny, silný, bojovný," nadchýna sa interpretka. Pokračuje, že je oporou i potešením. Za jedinú škodu považuje, že vysnívaný Alexandr je veľmi zaneprázdnený. „Nemá rád oddych, ľúbi prácu," dozvedajú sa poslucháči.

Keby ešte niekto po prvých strofách neveril, že Melechová velebí Lukašenka, po refréne musí chápať, že nôti jedine o ňom: „Ach, Alexandr, Alexandr, Alexandr, nádej naša i radosť, najlepší z mužov, vo svete taký jediný, iného nám netreba."

Bieloruský zväz žien si vybral túto pesničku v podstate za svoju ódu na Lukašenka. Táto organizácia totiž zverejnila na sociálnej sieti videoklip so spevom Melechovej, ale bez jej tváre, ktorý doplnila televíznymi zábermi hlavy štátu. Členky zväzu v sprievodnej poznámke odkázali Lukašenkovi, že text piesne je ich posolstvo jemu.

Treba uznať, že pesnička je melodická, určite sa môže hrať na diskotékach. Text (odhliadnuc od toho, že evidentne glorifikuje Lukašenka) nemá pridanú hodnotu: autorka sa nezmohla na nijaký originálny rým, nepoužila žiadnu metaforu hodnú povšimnutia. Aspoň trochu náročný poslucháč by mohol text označiť pejoratívnym výrazom odrhovačka. Ani po vypočutí ďalších piesní, ktoré otextovala Anna Seluk, človek nemá v ušiach ozvenu nevšedných rýmov.

Anna Seluk nezostala len pri chválospeve na Lukašenka. Prezident zaviedol tradíciu oficiálne určiť, o čom bude nasledujúci rok, a tento označil na konci vlaňajšku za rok kvality. K jeho propagácii prispela aj manželka Dmitrija Lukašenka, druhorodeného syna z troch mužských potomkov, ktorých má autoritársky vládca. Interpretkou je zase Melechová.

Aj táto hudobná skladba má príjemné tóny, ale akú nápaditosť obsahuje text? Jedna strofa v doslovnom preklade na posúdenie: „To, čo vyrábajú v Bielorusku, sa nezláme! Vyrobené v Bielorusku, srdcom, rukami, znalosťami – aby to bolo dobré pre ľudí, aby to vedel celý svet. Vyrobené v Bielorusku, úprimne, krásne, radostne. Vyrobené v Bielorusku – znamená so značkou kvality."

Minulú sobotu (2. marca) sa v Minsku konal koncert nazvaný Piesne roku Bieloruska, na ktorom odovzdávali hudobné ocenenia. Cenu pre najlepšieho textára (textárku) piesní získala Anna Seluk. Dostala ju druhý rok v rade. „Podľa registra duševného vlastníctva za necelé tri roky vytvorila 106 textov k piesňam," poznamenal server Naša niva.

Anne Seluk sa ušla pocta aj priamo z rúk svokra. Na konci minulého roku jej udelil špeciálnu ocenenie „za veľký osobný vklad do súčasného hudobného umenia a jeho rozvoja a za realizáciu spoločensky významných kultúrnych iniciatív".