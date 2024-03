UNRWA zamestnáva vyše 450 členov Hamasu či Islamského džihádu, tvrdí Izrael

Úrad OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v Pásme Gazy zamestnáva vyše 450 členov militantných organizácií Hamas či Islamský džihád. V pondelok to uviedla izraelská armáda, ktorá sa odvoláva na poznatky tajných služieb. Už skôr Izrael uviedol, že 12 zamestnancov UNRWA sa priamo podieľalo na teroristickom útoku zo 7. októbra. Úrad s týmito ľuďmi rozviazal pracovnú zmluvu a nariadil vyšetrovanie.

„Podľa spravodajských služieb vyše 450 členov teroristických organizácií v Pásme Gazy, a to hlavne v Hamase, je zamestnaných v UNRWA,“ uviedla podľa agentúry AFP armáda vo vyhlásení. Armádny hovorca Daniel Hagari potom medzi skupinami menovite spomenul aj extrémistickú organizáciu Islamský džihád. „To nie je len náhoda, je to systémové,“ povedal o zapojení členov týchto skupín do fungovania UNRWA Hagari.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Izrael úrad OSN pre palestínskych utečencov silne kritizuje a tvrdí, že by v Pásme Gazy nemal ďalej pôsobiť. V januári UNRWA zverejnil, že podľa izraelských tvrdení sa 12 jeho zamestnancov priamo podieľalo na útoku zo 7. októbra. Úrad týchto ľudí prepustil a nariadil prešetrenie izraelských tvrdení.

Čítajte viac Izrael má dôkazy o väzbách agentúry UNRWA na terorizmus, poskytne ich OSN

Tým by sa mohol venovať pri svojom dnešnom vystúpení na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku šéf UNRWA Philippe Lazzarini. Aby úrad mohol ďalej fungovať, potrebuje získať naspäť dôveru mnohých štátov, ktoré sa rozhodli zmraziť svoju doterajšiu podporu.

Fungovanie UNRWA je totiž závislé od príspevkov štátov a nadnárodných entít. Medzi štáty, ktoré pozastavili financovanie, sú napríklad USA, Nemecko, či Británia. Európska únia minulý týždeň oznámila, že uvoľní časť fondov, ktoré predtým pre UNRWA vyčlenila.