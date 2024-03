Nemecko sa pripravuje na vojnu s Ruskom, tvrdí Kremeľ. Taurus Gate dostala Berlín pod tlak

Špionážnu aféru, ktorá už dostala meno Taurus Gate, riešia v Berlíne koaliční aj opoziční politici. Všetci sa zhodujú, že jej načasovanie nebolo náhodné. Vládu žiadajú, aby udalosť ihneď prešetrila a zabránila ďalším únikom informácií.

„Čo najskôr sa musí objasniť, či pri tom škandále s odpočúvaním ide o ojedinelý prípad, alebo o štrukturálny problém,“ vyzval podpredseda poslaneckého klubu Zelených Konstantin von Notz.

Očakáva sa, že sa pri najbližšom rokovaní spolkového snemu, ktorý sa zíde 11. marca, bude témou zaoberať hneď niekoľko parlamentných výborov vrátane grémií na kontrolu spravodajských služieb.

Škandál vypukol po tom, čo šéfka ruskej štátnej televízie RT a kremeľská propagandistka Margarita Simonjanová minulý piatok zverejnila krátky úryvok z 38-minútovej nahrávky nelegálne odpočúvaného rozhovoru vysokých dôstojníkov nemeckej armády. Neskôr sa na internete dokonca objavil celý zvukový záznam vrátane mien zúčastnených.

Na sociálnych sieťach možno nájsť už aj celý odpočúvaný rozhovor

Nahrávka, o ktorej pravosti už málokto pochybuje, vznikla ešte 19. februára. Dvaja príslušníci vzdušných síl – šéf letectva, generálporučík Ingo Gerhartz a veliteľ oddelenia operácií, brigádny generál Frank Gräfe – sa s dvoma podplukovníkmi z vesmírneho veliteľstva Bundeswehru bavia o tom, čo predložia na brífing s ministrom obrany Borisom Pistoriusom.

Rozhovor sa uskutočnil on-line prostredníctvom platformy Webex, pričom jeden účastník komunikoval z hotelovej izby v Singapure. Je preto možné, že sa práve tam niekomu z ruských tajných služieb podarilo nabúrať do systému.

Odpočúvaní dôstojníci preberali možnosti, za akých by sa nemecké Taurusy, riadené strely s plochou dráhou letu, mohli nasadiť na Ukrajine, ak by si to Scholz rozmyslel. Kancelár totiž ich dodanie Ukrajincom odmietol s vysvetlením, že nechce, aby sa tak Nemecko zapojilo do vojny. Rakety majú dolet až 500 kilometrov, takže by mohli zasiahnuť aj ciele na území Ruska vrátane Moskvy.

Na nahrávke je reč i o tom, že by Ukrajinci Taurusy mohli použiť na zničenie Kerčského mosta, ktorý spája Rusko s anektovaným polostrovom Krym. Podľa dôstojníkov by na to bolo treba 10 až 20 striel.

Nemeckými raketami Taurus by Ukrajinci mohli zničiť aj Kerčský most Video Nemecké Taurusy, riadené strely s plochou dráhou letu, zasiahnu cieľ až do vzdialenosti 500 kilometrov. / Zdroj: Bundeswehr

To, čo je z rozhovoru asi najzávažnejšie, sú prezradené informácie, že aj Briti majú na Ukrajine svojich ľudí, ktorí tam pomáhajú obsluhovať rakety Storm Shadow, a sú tam tiež „civilisti“ s americkým prízvukom.

Nahrávka dokazuje i to, že Scholz klamal. Odmietnutie dodania Taurusov totiž zdôvodňoval tým, že by s nimi na Ukrajinu musel vyslať aj vojakov. Z vyjadrení dôstojníkov však vyplýva, že to vôbec nie je nutné.

Ruská strana nahrávku hneď využila. „Naši historickí protivníci Nemci sa znova stali našimi úhlavnými nepriateľmi,“ napísal na sociálnej sieti X bývalý ruský premiér a exprezident Dmitrij Medvedev. „Nemecko sa pripravuje na vojnu s Ruskom,“ oznámil na službe Telegram.

„Rozhovor naznačuje, že v nemeckej armáde existujú konkrétne plány na útoky proti územiu Ruskej federácie a že sa o nich aj diskutuje,“ reagoval včera pre ruskú agentúru TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Koaliční aj opoziční politici v Nemecku však varujú, že cieľom tejto hybridnej vojny zo strany Moskvy je práve nátlak na Scholza, aby dodávku Taurusov predsa len neschválil. Ak podľa nich ustúpi, ruský prezident Vladimir Putin dosiahne, čo chcel.

„Všetkými prostriedkami skúša vyvolať nepokoje. Odpočúvanie a zverejnenie tejto nahrávky je nový štýl diktatúry v Kremli,“ uviedol pre noviny Welt am Sonntag Marcus Faber zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá je súčasťou vlády.

Kiesewetter, plukovník v zálohe a odborník Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU), je presvedčený, že by sa Nemecko nemalo dať zastrašiť a malo by Taurusy poslať na Ukrajinu. Zároveň predpokladá, že Rusi majú podobných nahrávok viac.

„Určite odpočúvali aj iné rozhovory a v prípade potreby ich neskôr zverejnia v prospech Ruska,“ odhadol pre spravodajský portál televízie ZDF. Pre agentúru AFP vyhlásil, že sa Scholz stáva bezpečnostným rizikom pre Európu.