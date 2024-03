Viacero výbuchov a požiar zasiahli predmestie na severe Detroitu

Policajné oddelenie v Clinton Township na sociálnej sieti Facebook uviedlo, že požiar horí v areáli podniku na ulici 15 Mile Road blízko diaľnice Groesbeck Highway a trosky vystreľované do vzduchu padajú až do vzdialenosti 1,6 kilometra. Bezprostredne nehlásili žiadne obete ani zranenia.

Polícia informovala, že nevie, čo presne horí, a preto jej nie je známe, aké účinky môže mať dym a ovzdušie na ľudí. „Nedá sa ani dostatočne zdôrazniť nebezpečenstvo, ktoré práve teraz hrozí,“ uviedla polícia v jednom svojom príspevku. „Prosím, prosím, prosím, zdržujte sa vo vnútri a mimo lokality,“ dodala.

Videá spravodajských médií zachytávali oblasť masívneho, jasne oranžového požiaru so šľahajúcimi plameňmi, čo vyzeralo ako explózie.

Clinton Township sa nachádza v okrese Macomn. Predstaviteľ tohto okresu Mark Hackel pre televíziu WDIV-TV ešte v pondelok večer povedal, že výbuchy sa začali okolo 21.00 h (3.00 h SEČ) miestneho času v podniku Select Distributors. Polícia aj záchranári z Clinton Township začali okamžite zasahovať.

Hackel po 23.00 h na tlačovej konferencii oznámil, že požiar dostali pod kontrolu. Úrady však podľa jeho slov majú obavy z možných vplyvov požiaru na kvalitu ovzdušia. „Máme tam jednotku pre narábanie s nebezpečným materiálom, ktorá sa pokúša otestovať kvalitu ovzdušia, aby sme získali ďalšie aktuálne informácie,“ dodal.

Select Distributors je spoločnosť, ktorá vo veľkom dodáva rôzne reklamné predmety, novinky, príslušenstvo k telefónom a ďalšie tovary do obchodných domov so zlacnenými cenami, do dolárových obchodov a ďalších predajní, ako píše firma na svojej webovej stránke.