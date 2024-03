Ruský 'zázračný' tank sa vyhýba službe. Armatu proti Ukrajine nechcú poslať

Takto jazdí a strieľa Putinova pýcha, tank T-90M Proryv Video

„Pokiaľ ide o funkčnosť, je samozrejme, oveľa lepší ako existujúce tanky, ale je príliš drahý, takže je nepravdepodobné, že by ho armáda teraz použila. Je pre nich jednoduchšie kúpiť si rovnaké T-90,“ vysvetľuje Sergey Chemezov, riaditeľ konglomerátu Rostec.

Podľa neho ruské sily teraz potrebujú nové a lacné vybavenie. „Potrebujeme peniaze na výrobu nových tankov, nových zbraní, možno lacnejších. Ak je teda možnosť kúpiť lacnejšie, prečo nie,“ dodal šéf Rostecu.

Jeho vysvetlenie budí niekoľko otázok. Tank je bezpochyby skutočne drahý, odhaduje sa, že Armata stojí približne 5 až 9 miliónov dolárov, čo je podstatne drahšie ako ruské tanky T-90, T-80 a T-72, ktoré Moskva nasadila proti Ukrajine. Všetky tieto tanky tam utrpeli ohromné straty, píše portál Business Insider.

Britská vojenská rozviedka začiatkom roku 2023 informovala o plánoch Moskvy poslať zopár strojov T-14 na Ukrajinu na propagandistické účely. Ruská armáda však tanky odmieta prijať pre ich zlý technický stav. Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva tiež poznamenalo, že týchto tankov je málo a ruská armáda ich nepozná a je nepravdepodobné, že by ich mohla plne využiť v boji, píše ruský portál.

Rusko už zvažovalo použiť proti obrancom Ukrajiny Armatu. Podľa Britov išlo o „vysoko rizikové rozhodnutie“, pretože vojenskí velitelia neverili novej technológii stretávajúcu sa s výrobnými problémami. Produkcia nových T-14 sa taktiež dlhodobo odkladá, čo vedie Rusov k ešte väčšej skepse voči stroju. Rusko by navyše muselo vyriešiť logistické problémy, pretože tieto tanky sú oproti iným ťažšie a väčšie, píše portál iDNES.cz.

Foto: Profimedia Armata, Rusko Tank T-14 Armata v Moskve pri nácviku vojenskej prehliadky na 9. mája.

Armata podľa tvrdení Moskvy prekonáva všetky západné zbrane. Vyznačujú sa bezposádkovou vežou s kanónom kalibru 125 milimetrov, z ktorého je možné odpaľovať aj riadené protitankové strely o dolete až ôsmich kilometrov. Ich delá sú údajne ovládateľné na diaľku. Trojčlenná posádka pracuje v opancierovanej „kapsuli“ v prednej časti tanku, ktorý je chránený aj dynamickým pancierom a systémom aktívnej obrany. Či všetko funguje ako je uvedené na papieri, ostáva stále otázkou.

Moskva plánovala výrobu až 2 300 kusov tankov Armata, ich množstvo sa však momentálne ráta v desiatkach.

"Neočakávam, že T-14 bude mať významný vplyv na vojnu na Ukrajine. Rusi týchto tankov jednoducho nemajú k dispozícii dostatok,“ reagoval pre Pravdu vojenský historik David Silbey z Cornellovej univerzity.

Podľa experta od začiatku vyzerá vývoj a produkcia tanku Armata ako katastrofa. "Rusi sa pokúsili poskočiť vpred, čo týka technológií a bojových vlastnosti, ale vytvorili tank, ktorý nedokážu vyrobiť v akomkoľvek rozumnom počte. Ich priemysel nemá schopnosti hromadne produkovať požadované vybavenie pre tento stroj, či už ide o diaľkovo ovládanú vežu, alebo senzorové polia na vonkajšej strane T-14. Výsledkom je, že každá Armata sa vyrába takpovediac ručne, čo je časovo nesmierne náročný proces a jeho výsledkom je málo finálnych produktov. Je to taká výrobná špirála smrti. Rusi nedokážu vyrobiť dostatok týchto tankov, aby prišli na to, ako to robiť efektívne a aby odstránili chyby, a preto nemôžu opraviť proces produkcie, aby rýchlejšie postavili ďalšie tanky. V súčasnosti je tak T-14 naozaj vhodný len na vojenské prehliadky. A ani na tie nie vzhľadom na náchylnosť motora na poruchy. Nevidím, že by sa to na Ukrajine zmenilo,“ vysvetlil Silbey.

Ukrajincom sa aj vďaka západnému vybaveniu a efektívnym dronovým útokom darí ruské tanky ničiť. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl uviedol, že od začiatku vojny Rusko stratilo na bojisku 6 657 tankov.