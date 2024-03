Blinken vyzýva Hamas, aby súhlasil s okamžitým prímerím v Pásme Gazy. Rokovania boli o deň predĺžené

Zástupcovia militantov sa v egyptskej Káhire stretli s katarskými a egyptskými sprostredkovateľmi, ktorí sa usilujú vyjednať ukončenie bojov v Gaze.

„Máme príležitosť na okamžité prímerie, vďaka ktorému sa môžu rukojemníci vrátiť domov. Toto prímerie môže výrazne zvýšiť množstvo humanitárnej pomoci Palestínčanom, ktorí ho zúfalo potrebujú, a tiež pripraviť podmienky trvalého riešenia konfliktu,“ povedal Blinken, ktorý sa vo Washingtone stretol s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.

„Je na hnutí Hamas, aby sa rozhodlo, či je pripravené pristúpiť na takéto prímerie,“ citovala Blinkena agentúra AFP.

Delegácia Hamasu zostane v Káhire na žiadosť sprostredkovateľov o deň dlhšie po tom, ako sa zatiaľ ani po dvoch dňoch rozhovorov nepodarilo dosiahnuť pokrok ohľadom dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustenie izraelských rukojemníkov. S odvolaním sa na predstaviteľov palestínskeho hnutia o tom dnes informovala agentúra Reuters. Iný člen Hamasu predtým uviedol, že rokovania sa už skončili a na rade sú teraz Spojené štáty a Izrael.

„Delegácia zostane v utorok v Káhire na ďalšie rokovania. Očakáva sa, že toto kolo bude uzavreté ešte dnes,“ povedal nemenovaný predstaviteľ Hamasu agentúre Reuters. Tiež arabské televízne stanice s odvolaním sa na egyptské zdroje uviedli, že diskusie pokračujú, hoci „sa stretávajú s ťažkosťami“.

Krátko predtým čelný predstaviteľ hnutia Básim Naím agentúre Reuters povedal, že Hamas sprostredkovateľom z Egypta a Kataru predložil vlastný návrh na uzavretie prímeria a teraz čaká na odpoveď od Izraelčanov, ktorí sa tohto kola rozhovorov nezúčastnili.

„(Izraelský premiér Benjamin) Netanjahu sa dohodnúť nechce a lopta je teraz na strane Američanov,“, aby ho k dohode dotlačili, povedal Naím.

Za nesprávne dnes vysokopostavený nemenovaný predstaviteľ Izraela označil podľa Reuters tvrdenie, že Tel Aviv dohodu blokuje. "Izrael vynakladá všetko úsilie na dosiahnutie dohody. Čakáme na odpoveď Hamasu, "uviedol.

Izraelská vláda sa k súčasným rokovaniam v Káhire odmietla verejne vyjadriť. Podľa zdroja agentúry Reuters aj izraelských médií Izrael svoju delegáciu teraz do Egypta nevyslal, pretože Hamas nevyhovel jeho žiadosti a neodovzdal zoznam všetkých žijúcich rukojemníkov, ktorých Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny držia od teroristického útoku zo 7. októbra. Nam povedal, že túto požiadavku nemožno splniť, kým neutíchnu zbrane, pretože rukojemníci sú roztrúsení po celej vojnovej zóne a zadržiavaní rôznymi skupinami.

Rokovania v Káhire sú označované za poslednú etapu na ceste k dosiahnutiu prvého dlhšieho prímeria vo vojne, ktorú vedie Izrael proti Hamasu v odvete za teroristické útoky z vlaňajšieho októbra. Predbežný návrh počíta so 40-dňovým pokojom zbraní, počas ktorého by boli prepustené desiatky rukojemníkov a do Gazy by prúdila humanitárna pomoc, ktorá by zabránila hroziacemu hladomoru. Sprostredkovateľské krajiny vrátane Spojených štátov vyvíjajú tlak, aby bola dohoda uzavretá pred začiatkom moslimského pôstneho mesiaca ramadánu, ktoré tento rok vychádza na začiatok budúceho týždňa.

Egyptské zdroje z bezpečnostných kruhov v pondelok uviedli, že sú s Izraelčanmi stále v kontakte, aby rokovania mohli pokračovať aj v neprítomnosti izraelskej delegácie. Zo strany Washingtonu, najbližšieho spojenca Izraela, pritom už skôr odznelo, že Izraelom schválený návrh dohody leží na stole a záleží len na Hamase, či ho prijme. Hamas, ktorý Spojené štáty aj EÚ považujú za teroristickú organizáciu, toto tvrdenie spochybňuje s tým, že ide len o snahu zbaviť Izrael viny, ak rozhovory opäť skrachujú.