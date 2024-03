Bulharský premiér podal demisiu

Najbližšie dni môžu rozhodnúť, či sa Bulharsko dočká novej vlády, alebo predčasných parlamentných volieb, ktoré by sa mohli konať 9. júna súbežne s voľbami do Európskeho parlamentu, napísal server Sofiaglobe.com.

Denkov stál na čele vlády od vlaňajšieho júna. V kabinete zastupuje zoskupenie Pokračujeme v zmene (PP), zatiaľ čo Gabrielová je predstaviteľkou spoluvládnuceho zoskupenia Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB). To teraz navrhuje, aby vláda, ktorá zostane vo funkcii zvyšné tri roky do konca terajšieho volebného obdobia, menila premiéra po 15 mesiacoch, namiesto deviatich, poznamenal portál. Upozornil súčasne na spory, kto by mal v budúcej vláde spravovať zahraničnú politiku: GERB nalieha na to, aby Gabrielová aj ako premiérka zostala ministerkou zahraničia, zatiaľ čo Denkov sa má stať vicepremiérom a ministrom školstva.