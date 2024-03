Škandál s ruským odpočúvaním má už vinníka. Scholz názor na Taurusy nezmenil

Vinník odpočúvania nemeckej armády je už známy. Z vyšetrovania vojenskej kontrarozviedky (MAD) vyplynulo, že za únik informácií môže chyba brigádneho generála Franka Gräfeho. Do on-line rozhovoru s troma ďalšími dôstojníkmi Bundeswehru sa pripojil cez wi-fi alebo mobil z hotelovej izby v Singapure, čo ruskej tajnej službe umožnilo nabúrať sa do systému. Informoval o tom nemecký minister obrany Boris Pistorius.

„Bola to chyba, niečo také sa nemalo stať,“ uznal včera na tlačovej konferencii v Berlíne. Odborníci z MAD podľa neho prípad preskúmali a dospeli k záveru, že išlo o individuálne zlyhanie Gräfeho, ktorý je veliteľom oddelenia operácií v nemeckom vojenskom letectve. Nedostatky vo vlastnom komunikačnom systéme Bundeswehru však kontrola nezistila.

Ako minister vysvetlil, armáda pri podobných rozhovoroch síce používa internetovú platformu Webex, nie však verejnú, prístupnú všetkým, ale certifikovaný variant na služobné účely.

Odpočúvanie ruskou tajnou službou bolo možné len preto, že účastník rozhovoru nedodržal v hoteli bezpečnostné predpisy a s kolegami v Nemecku sa skontaktoval cez nechránené, verejné pripojenie.

Čítajte viac Nemecko sa pripravuje na vojnu s Ruskom, tvrdí Kremeľ. Taurus Gate dostala Berlín pod tlak

Gräfe bol v Singapure kvôli leteckej šou, na ktorej sa zúčastnili mnohí vysokí dôstojníci z rôznych európskych štátov. „Ruské tajné služby si na takom podujatí pochopiteľne zgustli,“ zhodnotil Pistorius.

Podľa neho sa o podobnú špionáž zrejme pokúšali aj v iných tamojších hoteloch a pri rozhovore nemeckých dôstojníkov im to náhodou vyšlo. Nemá informácie o inom odpočúvaní, no ako priznal, vylúčiť sa to nedá.

Škandál spustila minulý piatok šéfka ruskej štátnej televízie RT Margarita Simonjanová, ktorá je známa šírením kremeľskej propagandy. Zverejnila krátky zostrih z 38-minútovej nahrávky tajného rozhovoru medzi inšpektorom (šéfom) nemeckých vzdušných síl, generálporučíkom Ingom Gerhartzom, Gräfem a dvoma podpukovníkmi vesmírneho oddelenia Bundeswehru Udom Fenskem a Florstedtom. Celá ich debata sa neskôr objavila i na sociálnych sieťach.

Nahrávka pochádza z 19. februára, keď sa títo dôstojníci pripravovali na brífing s Pistoriusom. Prostredníctvom Webexu sa dohadovali, za akých podmienok by sa nemecké rakety Taurus, riadené strely s plochou dráhou letu, mohli použiť na Ukrajine, keby spolkový kancelár Olaf Scholz zmenil názor a ich nasadenie schválil.

Aj na nahrávke však jasne zaznelo, že to zatiaľ odmieta. Šéf nemeckej vlády to zdôvodňuje tým, že nechce, aby sa jeho krajina zapojila do vojny. Rakety majú totiž dostrel až 500 kilometrov, čo znamená, že by mohli zasiahnuť i ruské územie vrátane Moskvy.

Gerhartz vyhlásil, že Berlín by na Ukrajinu mohol poslať najprv 50 a neskôr ďalších 50 Taurusov, čo by však priebeh vojny nezmenilo. Dôstojníci potom diskutovali o tom, že by sa strely dali využiť aj na zničenie Kerčského mosta, ktorý Rusi postavili po anexii Krymu v roku 2014.

Odpočutý rozhovor zachytáva tiež tajné informácie o tom, že Briti na Ukrajine majú zopár ľudí, aby pomáhali s raketami Storm Shadow.

Čítajte viac Únik nahrávky z Nemecka je podľa Bieleho domu pokus Ruska rozdeliť západných spojencov Kyjeva

Nahrávka zároveň Scholza utvrdzuje z klamstva, lebo ako jeden z dôvodov, prečo sa stavia proti dodaniu Taurusov Kyjevu, uvádza, že by tam spolu s nimi musel vyslať aj vojakov potrebných na ich obsluhu. V skutočnosti by to však nebolo vôbec potrebné, pretože Nemci by na to mohli už doma vyškoliť Ukrajincov.

Špionážnou aférou, ktorej prischla prezývka Taurus Gate, sa v týchto dňoch zaoberajú koaliční aj opoziční politici, na budúci týždeň by o nej mali rokovať viaceré parlamentné výbory spolkového snemu.

Nemeckými raketami Taurus by Ukrajinci mohli zničiť aj Kerčský most Video Nemecké Taurusy, riadené strely s plochou dráhou letu, zasiahnu cieľ až do vzdialenosti 500 kilometrov. / Zdroj: Bundeswehr

Pistorius ubezpečil, že kauza nepoškodila povesť Nemecka v očiach spojencov v NATO a k Berlínu majú stále dôveru. „Všetci vedia, že sa to môže stať každému,“ zdôvodnil.

Ako dodal, voči všetkým štyrom účastníkom odpočúvaného rozhovoru, sa už začalo predbežné disciplinárne vyšetrovanie, ale o vyvodení osobnej zodpovednosti sa zatiaľ neuvažuje.

Pokiaľ sa nezistí niečo horšie, mali by vyviaznuť bez trestu. „Pre Putinove hry neobetujem žiadneho zo svojich najlepších dôstojníkov,“ zdôraznil minister.

Čítajte viac Uniknutá nahrávka rozhovoru dôstojníkov je súčasťou ruskej informačnej vojny, povedal Pistorius

Viacerí politici z opozície i koalície sú presvedčení, že Kremeľ zverejnením nahrávky vyvíja tlak na Scholza, aby si to odmietnutie dodania Taurusov Ukrajine nerozmysel. Podľa nich ho chcú takýmto spôsobom zastrašiť.

Scholz napriek špionážnej afére svoje rozhodnutie nezmenil. „Vyjadril som sa veľmi jasne. Som kancelár, a preto to platí,“ zopakoval stroho v pondelok bez toho, aby škandál komentoval.