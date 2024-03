ONLINE: USA vojakov na Ukrajinu nepošlú, Pavel hovorí o nebojových jednotkách, Naryškin o jadrovej vojne

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 742 dní Veľké cvičenie NATO v Poľsku Dragon-24 Video

Čítajte viac 741. deň: Macron priletel do Prahy, vyzval spojencov, aby neboli zbabelí v pomoci Ukrajine

6:50 Vinník odpočúvania nemeckej armády je už známy. Z vyšetrovania vojenskej kontrarozviedky (MAD) vyplynulo, že za únik informácií môže chyba brigádneho generála Franka Gräfeho. Do on-line rozhovoru s troma ďalšími dôstojníkmi Bundeswehru sa pripojil cez wi-fi alebo mobil z hotelovej izby v Singapure, čo ruskej tajnej službe umožnilo nabúrať sa do systému. Informoval o tom nemecký minister obrany Boris Pistorius.

Čítajte viac Škandál s ruským odpočúvaním má už vinníka. Scholz názor na Taurusy nezmenil

5:55 Slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ohľadom vyslania západných vojakov na Ukrajinu privedú svet na pokraj jadrovej vojny, povedal v utorok v televíznej relácii Solovjov Live šéf ruskej civilnej rozviedky SVR Sergej Naryškin. Francúzsky prezident túto možnosť na konci februára nevylúčil, šéf francúzskej diplomacie Stéphan Séjourné ale vzápätí povedal, že Paríž by svojich vojakov na Ukrajinu neposlala bojovať, ale plniť iné úlohy.

Naryškin v relácii reagoval na otázku, či takéto vyhlásenia lídrov EÚ ženou svet na pokraj jadrovej vojny, píše agentúra TASS.

"Áno… Vypovedá to o vysokej miere politickej nezodpovednosti súčasných európskych krajín, v tomto prípade francúzskeho prezidenta, "uviedol Naryškin.

Spojené štáty aj ich európski spojenci vrátane Česka na konci februára uviedli, že nemajú v pláne vyslať pozemné jednotky na Ukrajinu, keď reagovali na vyjadrenia slovenského premiéra Roberta Fica, že niekoľko členských krajín NATO a Európskej únie o tom uvažuje.

Macron, ktorý v utorok rokoval v Prahe s českým prezidentom Petrom Pavlom aj premiérom Petrom Fialom, 26. februára v odpovedi na otázku ohľadom prípadného vyslania francúzskych vojakov na Ukrajinu povedal, že nič nemožno vylúčiť. Séjourné následne výroky hlavy štátu spresnil, keď uviedol, že Paríž musí zvážiť nové spôsoby podpory Kyjeva.

„Niektoré formy našej podpory by mohli vyžadovať prítomnosť vojakov na ukrajinskom území bez toho, aby sa zapájali do boja,“ uviedol 27. februára šéf francúzskej diplomacie. Vojaci by podľa neho mohli plniť iné úlohy, napríklad odmínovanie, zabezpečenie ukrajinskej kyberbezpečnosti alebo výpomoc s výrobou zbraní na mieste.

Biely dom dnes ubezpečil, že ani Spojené štáty neuvažujú o nasadení amerických vojakov na ukrajinský front, napísala agentúra AFP.

„Na Ukrajine nebudú nasadení žiadni americkí vojaci. A viete čo? (Ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj o to nežiadal. Chce nástroja a schopnosti,“ uviedol hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Prezident Peter Pavol je pre hľadanie nových foriem pomoci Ukrajine vrátane diskusie o možnej prítomnosti v krajine. Nie bojových jednotiek, ale formou asistencie. Pavel to povedal na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom v Prahe.

„Možností je naozaj veľa. Myslím, že je čas na to, aby sme sa o nich vážne bavili. Odmietavé stanoviská pripisujem tomu, že je obava, aby sme nehovorili o vyslaní bojových jednotiek na Ukrajinu, pretože tým by naozaj mohlo dôjsť k prekročeniu pomyselnej červenej línie. Ale o tom nebola reč. Bavíme sa o formách asistencie,“ povedal Pavol.

Český prezident má dojem, že z pohľadu možnej ruskej reakcie je rovnako nebezpečné trénovať ukrajinských vojakov na území štátov Európskej únie, ako na Ukrajine. „Ukrajina, hoci je napadnutá, je stále suverénnou krajinou, a aj keby na jej území fungovala nejaká výcviková misia, nie je to porušením žiadneho medzinárodného pravidla,“ povedal Pavel.

„Je len na nás, akú formu asistencie Ukrajine zvolíme, ak zostaneme v rámci limitu nebojového angažmá,“ dodal. Je podľa neho potrebné k veci pristúpiť s otvorenou myslí, zvážiť dostupné možnosti a venovať sa im, nie a priori odmietať akúkoľvek prítomnosť na Ukrajine.

„Tých spôsobov je celý rad a myslím, že debata o tom sa už začala. Naposledy ju viedli ministri obrany na pôde NATO, konzultačná schôdzka európskych lídrov v Paríži sa jej venovala tiež. Mali by sme v nej pokračovať,“ povedal Pavel. „Ak je v našom záujme, aby Rusko na Ukrajine neuspelo, nemôžeme zostať pri pomoci, akú poskytujeme Ukrajine dnes. Vidím priestor na to, aby sme hľadali ďalšie formy pomoci a riešenia a neobmedzovali sa sami tam, kde nemusíme,“ dodala česká hlava štátu.

Nemecko a Francúzsko chcú spolupracovať na tom, aby zabezpečili lepšie dodávky munície pre Ukrajinu. Hovorili to tom v utorok v Paríži šéfovia diplomacie oboch krajín. TASR informácie prevzala z agentúry DPA.

5:50 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej francúzsky rezortný kolega Stéphane Séjourné diskutovali o možnom globálnom obstarávaní munície pre Ukrajinu, na ktorú pred dvoma rokmi zaútočilo Rusko.

Podľa zdrojov z delegácií sa dotkli aj toho, ako môžu Berlín a Paríž podporiť Kyjev konkrétnymi krokmi. Témou boli aj spôsoby, ako čeliť pokusom o destabilizáciu Moldavska.

„Jednotní a odhodlaní: spolu sme silní,“ napísala Baerbocková na sociálnej sieti. „Naše dve krajiny sa plne angažujú na strane Ukrajiny a spoločne sa snažíme toho urobiť viac a lepšie,“ doplnil Séjourné.

Cesta nemeckej ministerky do francúzskej metropoly mala podľa predpokladov za cieľ vyslať signál jednoty Moskve po tom, ako sa nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno dostali do verejného sporu okolo stratégie v konflikte na Ukrajine.

Scholz obhajoval odmietavý postoj k prípadnému vyslaniu vojakov na Ukrajinu. Reagoval na vyjadrenia Macrona, ktorý nasadenie západných vojakov nevylúčil v prípade, ak by to bolo v budúcnosti potrebné.

„Hlboké priateľstvo a solidarita sa nevyjadrujú tým, že vždy jeden s druhým súhlasíte. Ak sa vždy zhodnete, potom niečo nie je v poriadku,“ uviedla Baerbocková pred cestou do Paríža.