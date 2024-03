Aj za cenu strát lietadiel. Rusko chce zopakovať taktiku pri Avdijivke, pokračuje v úderoch kĺzavými bombami

Ruské bojové lietadlá zrejme pokračujú v pomerne vysokom počte úderov pomocou kĺzavých bômb na Ukrajine, hoci ukrajinskí predstavitelia hlásia zostrelenie radu ruských bombardovacích lietadiel v posledných týždňoch. Vo svojej poslednej analýze vývoja ruskej invázie na Ukrajinu to napísal americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred niekoľkými dňami uviedol, že jeho armáde sa od začiatku februára podarilo zničiť 15 ruských bojových lietadiel. Moskva to nekomentovala.

Unikátne zábery zostrelenia ruského prieskumného lietadla Beriev A-50 Video Moment zostrelenia ruského prieskumného lietadla Beriev A-50, ktoré sa márne snaží svetlicami zmiasť približujúcu sa protilietadlovú raketu. / Zdroj: Telegram

Ruské bombardéry Suchoj Su-34 sprevádzané lietadlami Su-35 vykonávajú denne sto i viac bojových letov a vypúšťajú riadené kĺzavé bomby na ukrajinské pozície do vzdialenosti až 40 kilometrov pozdĺž frontovej línie, napísal v pondelok magazín Forbes.

Denník The New York Times (NYT) neskôr uviedol, že ruská taktika sa mení a invázna armáda zintenzívňuje operácie vo vzduchu, pričom agresívnejšia letecká podpora pomohla ruským jednotkám nedávno postúpiť na východe Ukrajiny. Rusi použili údery kĺzavými bombami pri obsadení ukrajinskej Avdijivky v polovici februára a pravdepodobne sa snažia stratégiu zopakovať, aby podporili pokračujúce útočné operácie na iných miestach, píše ISW.

Tieto správy podľa ISW nasvedčujú tomu, že ruské letectvo udržiava vysoký počet úderov pomocou bojových lietadiel a je zrejme ochotné tolerovať riziká pre lietadlá. „Ruské velenie možno rozhodlo, že pozitívne účinky vyvolané takýmito leteckými operáciami prevažujú nad nákladmi,“ domnieva sa americký inštitút. Len o niekoľko dní skôr pritom informoval o zrejme „výraznom poklese“ aktivity ruského letectva pri fronte, hoci upozorňoval, že nie je jasné, ako dlho to potrvá.

Ukrajinská armáda v poslednom čase hlási relatívne často zostrely ruských bojových lietadiel na východe krajiny, kde pokračujú pozemné boje. Vo februári Kyjev oznámil tiež likvidáciu druhého ruského lietadla včasnej výstrahy a velenia A-50 nad Azovským morom. ISW poznamenal, že nemohol nezávisle overiť ukrajinské hlásenia o zostrelení lietadiel v posledných týždňoch. NYT píše, že nemožno overiť väčšinu hlásených zostrelov a jeden z vysokých amerických predstaviteľov sa vyjadril k hlásenej bilancii skepticky.

Ukrajinci si podľa neho v niektorých prípadoch zrejme pripisujú zásluhy za lietadlá, na ktoré strieľali, ale ktorých zostrelenie nebolo potvrdené, napísal NYT. Poznamenal, že holandský server server Oryx, ktorý na základe fotografií a záberov vedie štatistiky zničených zbraní na ukrajinskom bojisku, a ruskí vojenskí blogeri potvrdili stratu viacerých lietadiel, britská vojenská rozviedka potom zničenie stroja A-50.

The New York Times pripomína, že Ukrajine sa po vpáde ruských vojsk do krajiny vo februári 2022 vďaka vzdušným bojom a obratnému používaniu protilietadlových striel podarilo zabrániť tomu, aby Moskva ovládla ukrajinskú oblohu. Po mesiaci a ťažkých stratách medzi svojimi bojovými lietadlami Rusko prestalo lietať za frontovou líniou, napísal predtým londýnsky think-tank Royal United Services Institute (RUSI). Invázne sily namiesto toho začali z diaľky odpaľovať na Ukrajinu rôzne typy striel a vysielať na ňu útočné drony.

Rusko podľa RUSI po nejaký čas nevyužívalo efektívne „potenciálne veľkú a účinnú palebnú silu“ svojho letectva na údery na ukrajinské frontové pozície. To sa však začalo meniť vlani, keď invázne vojsko začalo používať kĺzavé bomby, teda riadenú muníciu, ktorá sa zhadzuje z lietadla a môže letieť na väčšiu vzdialenosť k cieľu, píše NYT. Táto munícia, ktorá nesie stovky kilogramov výbušnín, podľa neho môže preraziť aj do pozemných bunkrov, ktoré majú chrániť vojakov na fronte.

Forbes upozornil tiež na to, že kĺzavé bomby používa aj ukrajinská armáda, konkrétne ide podľa neho o muníciu AASM Hammer, ktorú od tohtoročného januára dostáva od Francúzska. Avšak Ukrajinci podľa magazínu majú týchto zbraní výrazne menej ako Rusi.