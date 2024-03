VIDEO: Bolestná strata pre Ukrajinu. Rusi sa pochválili zničením prvého raketometu HIMARS

Dva roky sa o to Rusi snažili, nakoniec sa im pravdepodobne podaril zničiť prvý salvový raketomet M142 HIMARS v Doneckej oblasti. Ruská armáda zverejnila úder na americký stroj, ktorý podľa všetkého zasiahla raketa Iskander.

Po dvoch rokoch sa to Rusom podarilo. Zničenie prvého raketometu HIMARS

„Ruská armáda zničila americký HIMARS v tylovej oblasti ukrajinských jednotiek v Doneckej oblasti,“ uviedol pre RIA Novosti veliteľ jednej z jednotiek ruských ozbrojených síl.

Nie je jasné, prečo bol raketomet na voľnom priestranstve za bieleho dňa. 27. raketová delostrelecká brigáda, jediná jednotka HIMARS ukrajinskej armády, bežne operuje za úsvitu alebo súmraku a udržiava svoje vozidlá v pohybe a pod krytom, keď nie sú na palebnej misii, podotýka portál Forbes. Nie je jasné, či bola posádka HIMARS pri útoku zabitá alebo zranená, doplnil.

„Fakty o zničení západných zariadení sú veľmi nepríjemné a strata čo i len jedného stroja HIMARS je pre nás veľkou stratou, pretože najcennejšia je posádka.“ napísal na Telegrame ukrajinský analytik Bogdan Mirošnikov.

Americký stroj zničila pravdepodobne balistická strela Iskander, aj keď o tom existujú pochybnosti. Mohol to byť tiež kamikadze dron Lancet alebo iná forma leteckej strely. Myslím, že to bude jasné neskôr, doplnil Mirošnikov.

Ak by sa strata HIMARS potvrdila, bol by to prvý oficiálny úspech Rusov proti ničivým salvovým raketometom, na ktoré doteraz ruská armáda nemala účinnú obranu a ktoré im od ich dodania na Ukrajinu spôsobujú značné problémy. USA ich poslali okupovanej krajine v júni 2022, celkom ich venovali Kyjevu 39.