Trump vyhráva. Haleyová končí, ale možno naňho vytiahne politickú atómovku

V utorok sa konali republikánske primárky v 15 štátoch. Trump vyhral v 14 z nich, Haleyová však zaznamenala jedno prekvapujúce víťazstvo, ktoré dosiahla vo Vermonte.

Podľa neúplných prepočtov agentúry AP už Trump získal v primárkach 995 delegátov. Na zisk prezidentskej nominácie, ktorú odobrí republikánsky zjazd v júni, musí mať kandidát hlasy minimálne 1 215 delegátov.

"Urobíme Ameriku opäť veľkou, väčšou ako kedykoľvek predtým,“ vyhlásil Trump po superutorkovom víťazstve. Republikán lamentoval, že USA sú hrozné miesto, ale vraj by to tak nebolo, keby bol prezidentom. Trump stále klame a konšpiruje, že v roku 2020 mu ukradli víťazstvo v súboji o Biely dom s demokratom Joeom Bidenom.

Haleyová má momentálne iba 89 delegátov. Ako však ukázal práve prípad Vermontu, Trump síce jasne dominuje Republikánskej strane, ale zároveň v nej stále existuje nemálo ľudí, ktorí ho jednoznačne odmietajú.

Bývalá guvernérka Južnej Karolíny sa však dnes rozhodla odstúpiť z primárok. No neznamená to, že Trumpa podporí.

Čo urobí Haleyová?

"V primárkach zostal veľký blok republikánskych voličov, ktorí vyjadrujú hlboké znepokojenie nad Donaldom Trumpom. Toto nie je jednota, ktorú naša strana potrebuje na úspech,“ uviedla vo vyhlásení Haleyová. Podľa predstaviteľov jej kampane musia republikáni brať do úvahy obavy týchto voličov.

Otázkou je, či je Haleyová ochotná urobiť niečo, aby Trumpa na ceste k nominácii zastavila, prípadne aby mu prekazila víťazstvo v prezidentských voľbách. Podľa analýzy prieskumov portálu 270towin.com republikán nad Bidenom vedie o dva percentuálne body. Voľby sa konajú 5. novembra a je takmer isté, že do nich demokrati postavia súčasného šéfa Bieleho domu. Biden je v straníckych primárkach jediným relevantným kandidátom, hoci kritici upozorňujú na jeho vek. Prezident má 81 rokov, Trump 77.

Tak ako ostatní republikánski kandidáti, aj Haleyová sa pridala k sľubu, že nakoniec podporí víťaza primárok. Bola to podmienka pre politikov, ktorí sa chceli zapojiť do debát. Samozrejme, Trump sa k takému niečomu odmietol pripojiť, ale faktom je, že stranícke televízne diskusie vynechal. Ale teraz už aj Haleyová svoj sľub spochybnila, keďže exprezidenta nepodporila.

Môže to naznačovať, že Haleyová uvažuje aj o scenári, že by sa na Trumpa a republikánov pokúsila zatlačiť. Hoci exprezident primárkam dominuje, bývalú guvernérku podporuje dosť voličov na to, aby mu mohla sťažiť plány.

Už to je politická bomba, že Haleyová zatiaľ Trumpa nepodporila, aj keď sa nedá očakávať, že by sa priklonila k Bidenovi či k inému demokratovi. Je jasné, že keby to Haleyová spravila, pre časť republikánov by bol zradkyňa. No dá sa povedať i to, že nikto neočakáva, že Trump by sa postavil za iného nominanta, keby ho strana z nejakého dôvodu nevyslala do boja o miesto v Oválnej pracovni.

"Exprezident sa už priblížil k tomu, aby mal dostatočný počet delegátov na získanie nominácie. Haleyová pravdepodobne v blízkej budúcnosti preruší svoju kampaň, aj keď má stále dosť peňazí, hoci jej zdroje už pravdepodobne rýchlo vyschnú. Ale možno nebude podporovať Trumpa, pretože to naznačujú jej posledné vyhlásenia,“ reagovala pre Pravdu odborníčka na americkú politiku Lori Coxová Hanová z Champanovej univerzity v Kalifornii ešte predtým, ako exguvernérka oznámila prerušenie kampane.

Podľa nej môže mať Trump problém bez ohľadu na to, ako sa zachová Haleyová, keďže v rôznych štátoch ho nepodporuje 20 až 40 percent republikánskych voličov. "A aj naďalej ho budú rozptyľovať jeho právne problémy a nadchádzajúce súdne procesy, ktoré narušia jeho kampaň. Keby sa v najbližších mesiacoch otvoril priestor pre alternatívu k Trumpovi, Haleyová bude mať dobrú pozíciu na to, aby sa mohla prihlásiť. Hoci nie je pravdepodobné, že by republikánsky zjazd riešil viacero kandidátov, v tejto bezprecedentnej politickej dobe sa môže stať čokoľvek,“ povedala Coxová Hanová.

Neočakávaný problém

Politológ Rob Busby z Liverpool Hope University si myslí, že Haleyová si chce najmä vybudovať postavenie, ktoré by ju dostalo do dobrej pozície v strane v ére po Trumpovi.

"Jej kampaň je neočakávaným problémom pre exprezidenta. Haleyová sa zameriava na budúcnosť a voľby v roku 2028. Keď Trump skončí, aj keby teraz voľby vyhral a úradoval by ďalšie funkčné obdobie, koncept trumpizmu vybledne. Zdá sa, že Haleyová očakáva návrat k takpovediac normálnej politike, v ktorej je v popredí Republikánska strana, a nie individualizmus Trumpa. Vie, že časť straníckych elít je z exprezidenta zdesená. Haleyová tiež chápe, že nemá šancu, aby jej ponúkli funkciu viceprezidentky.

Znamená to, že sa môže dištancovať od Trumpa bez toho, aby v krátkodobom horizonte veľa stratila. Haleyová nemôže zastaviť Trumpov rozbehnutý vlak, ale je bystrá a politicky skúsená. Vzhľadom na svoj vek, má 52 rokov, má k dispozícii viaceré možnosti, ktoré sa jej otvoria v budúcich voľbách,“ vysvetlil pre Pravdu Busby.