Macron poslal Zelenskému za dva roky vojny toľko dôležitých granátov, že mu vystačili na desať dní bojov

Delostrelecké granáty kalibru 155 mm patria do arzenálu, ktorý Ukrajinci zvlášť potrebujú, pretože Rusi ich nimi ostreľujú oveľa vo väčšom počte (malý technický rozdiel: používajú ich s kalibrom 152 mm). Paríž konečne špecifikoval, čo za dva roky vojny dodal Kyjevu. Ministerstvo obrany zverejnilo tento týždeň na svojej webovej stránke zoznam vojenskej pomoci s platnosťou k 31. decembru 2023.

Vyplýva z neho, že do samohybných húfnic Caesar francúzskej výroby poslalo Ukrajincom dovedna 30-tisíc delostreleckých granátov kalibru 155 mm. „Je to na desať dní bojov," upozornil denník Le Figaro. Na porovnanie: doterajšie americké zásielky granátov tohto typu obsahovali až dva milióny kusov.

Prišli, videli, víťazia. Rusov ničia francúzske húfnice Caesar Video Francúzske húfnice Caesar v nasadení. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Dôsledkom nemohúcnosti Francúzska, čo však platí aj o ostatných európskych podporovateľoch ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, je to, že ruská prevaha na bojisku dosahuje v delostrelectve chvíľami až osemnásobne výdatnejšiu paľbu.

Šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron už vlani hovoril, že francúzske zbrojovky musia nabehnúť do režimu vojnového hospodárstva, čiže zvýšiť svoju produkciu. Aby už nebolo zle-nedobre, Francúzi sa zamerajú aj domácu výrobu strelného prachu do delostreleckých granátov, ktorého majú nedostatok. V Bergeracu, čo je mesto na juhozápade krajiny, firma Eurenco postaví novú továreň. Investíciu odhadla na 60 miliónov eur. Výrobu spustí na začiatku budúceho roku.

Francúzska húfnica Caesar, dostanú ju aj Ukrajinci Video Na videu francúzskeho ministerstva obrany je húfnica Caesar. Francúzsko ich poskytne Ukrajine.

Fabrika počíta s tým, že každý rok poskytne do delostreleckých granátov 1200 ton strelného prachu. Zelenského však určite neohúri tento údaj: „Malo by to umožniť delám typu Caesar vystreľovať 80-tisíc granátov kalibru 155 mm. Vychádza to na dva týždne zásob na fronte pre Ukrajincov, ktorí na vrchole vojny odpaľovali 6-tisíc granátov denne," poznamenala rozhlasová stanica Europe 1.

Doterajším kameňom úrazu je to, že Francúzsko zostalo odkázané na import strelného prachu. Eurenco ho dováža zo svojej továrne vo Švédsku, ďalší dovoz zabezpečujú výrobcovia v Nemecku a vo Švajčiarsku.

Očakávané výrobné kapacity v Bergeracu budú zďaleka nedostatočné z pohľadu Zelenského, Macrona preto zaujal plán českého prezidenta. Petr Pavel identifikoval mimoeurópske sklady s delostreleckými granátmi, v ktorých by sa malo nachádzať 500-tisíc kusov tejto munície zodpovedajúcej štandardom NATO (čiže vyhovujúcej do húfnic Caesar a im podobným).

Ukrajinci očakávajú od spojencov aj viac kusov delostreleckej techniky. V tomto prípade vyzerá pohľad na Francúzsko oveľa lepšie ako so strelným prachom. „Zbrojovka Nexter, ktorá dodáva na trh húfnice Caesar, urýchlila ich produkciu. Kým pred dvomi rokmi to boli dva kusy mesačne, od začiatku tohto roku ich každý mesiac vyrába osem ," zdôraznil denník Le Figaro.

V súčasnosti ukrajinská armáda môže nasadiť do boja približne 50 delostreleckých systémov Caesar. Dostala ich darom nielen od Francúzska, ale aj od Dánska. Macron sľúbil Zelenskému, že mu pošle ďalšie. „Paríž chce v tomto roku dodať 78 Caesarov," informoval server Euronews o pláne ministra obrany Sébastiena Lécorna.

Na ukrajinsko-ruskom fronte sa ukázal mimoriadny význam delostrelectva, čo súvisí s vedením bojov. „Na bojisku ide o zásadnú zbraň. Pri dostrele okolo 30 kilometrov a pri streľbe hornou skupinou uhlov má nepriateľ k dispozícii len minimum varovných signálov, že sa projektil blíži. Pred granátmi, ktoré prilietajú zhora, je navyše ťažké sa skryť," upozornila televízna stanica Prima.