Český generál: Každá vojna Západu s Ruskom by skončila ako jadrová

Ak by vypukla vojna medzi Západom a Ruskom, nakoniec by skončila ako jadrová, uviedol český generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálneho štábu Armády ČR pre magazín Echo24.

Veľké cvičenie NATO v Poľsku Dragon-24 Video

Slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý nedávno po samite členských štátov EÚ naznačil, že by štáty NATO mohli poslať na Ukrajinu svojich vojakov, nepovažuje za balónik, ale skôr balón.

„Macron to nemal predrokované a keď to Robert Fico pred stretnutím v Paríži zverejnil, nabehli sme na Fica a urobili z neho hlupáka. Pritom Fico konal v podstate racionálne. Bude sa debatovať o tomto, tak zvolám bezpečnostnú radu štátu, kde sa budeme radiť o tom, čo mám v Paríži povedať. O Macronovom nápade si myslím, že ho nemal premyslený,“ uviedol pre Echo24.

Na otázku, či sa dá takýto nápad premyslieť tak, aby sa neskončil katastrofou, odpovedal, že sa „musí rátať s tým, že sa to katastrofou skončí“.

Fico po samite v Paríži: Vládla bojová atmosféra, ani slovo o mieri Video

Aj keby tam Francúzi poslali jednotky, ktoré by nešli na front, ale obsluhovali napríklad húfnice Caesar, stanú sa okamžite súčasťou konfliktu, uviedol generál. Domnieva sa, že by to pre Rusov nebolo odstrašením aby si nedovolili na tieto jednotky zaútočiť, naopak, ešte by vypísali odmenu pre svojich vojakov, podobne ako to bolo v prípade Leopardov či Abramsov. Uviedol, že USA či Nemecko na tento nápad povedali nie, podobne reagovali aj menšie štáty NATO či generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

V závere konfliktu Západu a Ruska by sa použili jadrové zbrane, tvrdí. Použitie taktických jadrových zbraní by bola len prvá časť konfliktu. „Keď sa bojuje, tak ten, kto prehráva, používa silnejší a silnejší kaliber, aby sa vyhol porážke. Vo finále by sa použili aj strategické jadrové zbrane,“ povedal v rozsiahlom rozhovore pre magazín Echo24.