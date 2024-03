Francúzi už vedia, aké mäso v reštauráciách jedia. Paríž chce vidieť zmenu v celej EÚ, čiže i na Slovensku

Pri výbere potravín až 90 percent ľudí vo Francúzsku uprednostňuje produkty s domácou etiketou. Pochopiteľne, že celých sto percent by sa nepochybne našlo, keby prieskum robili medzi samotnými výrobcami.

Francúzska vláda, ktorá sa ocitla pod tlakom demonštrujúcich farmárov, hľadá rôzne spôsoby, ako ich uspokojiť. (Nedávno vyšli do ulíc a aj blokovali dopravné tepny, pretože sa sťažujú na slabé príjmy, prísnu reguláciu a silnú konkurenciu zo zahraničia.) Aktuálnou novinkou je vyhláška, ktorá sa zamerala na reštaurácie, jedálne i prevádzky rýchleho občerstvenia.

Od tohto týždňa musia predajcovia hotových jedál uvádzať pôvod mäsa. Zákazník, ktorý si zvykol kupovať v obchode napríklad francúzsku hydinu, po novom má istotu, že ju bude mať na tanieri nielen doma, ale aj v reštaurácii. „Povinnosť uvádzať pôvod mäsa sa vzťahuje aj na donáškové služby jedál," upozornil server La Tribune.

Vyhlášku s platnosťou od 6. marca vydalo ministerstvo hospodárstva. „Je to nové víťazstvo vo väčšej transparentnosti pôvodu produktov pre konzumentov," napísala na sociálnej sieti X Olivia Gregoirová, členka vlády, ktorá má v agende ochranu práv spotrebiteľa. „Tak ako zákazník vidí informáciu o kalorických hodnotách potravín, má mať rovnaké právo vedieť, kto dodal mäso," povedala pre rozhlasovú stanicu Sud Radio.

Právna norma pamätá na to, aby zákazníci nemuseli ťažko hľadať v ponuke jedál, odkiaľ mäso pochádza. Údaje treba napísať viditeľne, čitateľne (nie takpovediac skryť do miniatúrnych písmen) a aby sa odlišovali od ostatného textu na jedálnom lístku. O pôvode mäsa sa musí hosť dozvedieť nielen v prípade rezňov a podobne, ale aj v prípade, že je zamiešané v pokrme; povedzme, že keď si chce objednať hovädzie rizoto.

Za porušenie vyhlášky môžu inšpektori uložiť pokutu do výšky 1¤500 eur fyzickým osobám a až do 7-tisíc eur právnickým osobám. S prihliadnutím na to, že drvivá väčšina Francúzov preferuje mäso od domácich chovateľov, vláda si zjavne sľubuje, že reštaurácie budú nakupovať z ich ponuky. „Nová povinnosť sa vzťahuje na údaje o pôvode hovädzieho a bravčového mäsa, hydina a jahňaciny," spresnil server Actu.

Nie je vylúčené, že informácie podľa francúzskeho vzoru získajú aj hostia v reštauráciách na Slovensku. „Paríž sa totiž snaží v Bruseli presadiť, aby toto opatrenie v prospech spotrebiteľov začalo od roku 2025 platiť v celej Európskej únii," informoval denník La Croix.

Francúzska vláda si však chce posvietiť nielen na reštaurácie, ale aj na samotných konzumentov. Ministerka Gregoirová už vlani avizovala, že je potrebná osveta v oblasti stravovacích návykov. Konkrétne ide o mladú generáciu.

Gregoirová reagovala na výsledky prieskumu realizovaného minulý mesiac. Zistenia o stravovaní mladých Francúzov síce nepôsobia úplne alarmujúco, ale znepokojivo vyzerajú. O ankete, ktorú uskutočnila spoločnosť Harris Interactive, informoval spravodajský kanál France Info. Do prieskumu zaradili reprezentatívnu vzorku 1058 osôb.

Do prevádzok s rýchlym občerstvením, ktoré nie sú miestom pre ideálne stravovanie, chodieva o pätinu viac Francúzov vo vekovej skupine 15 – 24 rokov v porovnaní so zvyškom obyvateľstva. Čerstvé ovocie a zeleninu jedáva viackrát v týždni 81 percent všetkých Francúzov, pri ovocí to platí o 66 percentách mladých ľudí a pri zelenine o 72 percentách.

Gregoirová v reakcii na zistenia prieskumu naznačila, že na základných a stredných školách treba venovať viac pozornosti osvete o zdravom stravovaní, o konkrétnostiach sa však ešte nezmienila.

Napriek tomu, že prieskum neodhalil priepastné rozdiely medzi mladými a ostatnými, podaktorí by zjavne potrebovali základné lekcie o zelenine. Keď anketári ukázali Francúzom vo veku od 15 do 24 rokov fotografiu uhorky, osemnásť percent z nich ju označilo za cuketu a dve percentá dokonca uviedli, že vidia baklažán. Viacerí si tiež zamenili pomaranč s grapefruitom. Tieto neznalosti môžu naznačovať, že niektorí mladí takmer vôbec nejedia určité druhy zeleniny či ovocia.