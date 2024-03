Politický chameleón? Von der Leyenová chce byť naďalej tvárou Európskej únie

EPP by bola rada, keby to tak zostalo i po voľbách. Kongres ľudovcov v Bukurešti vo štvrtok oficiálne potvrdil von der Leyenovú, ktorá je z nemeckej CDU, ako kandidátku na budúcu šéfku eurokomisie. Na zjazde dostala podporu od 400 delegátov, 89 sa postavilo proti nej. Von der Leyenová nemala žiadneho súpera či súperku.

Kto bude vládnuť?

"Je to pre mňa životná česť, že môžem slúžiť Európe. Bojujme za Európu. Nech žije Európa,“ vyhlásila vo svojom prejave von der Leyenová. V reči hovorila aj o ruskej invázii. "Európa bude podporovať Ukrajinu finančne a vojensky tak dlho, ako to bude potrebné. Nemám pochybnosti o tom, že v Haagu čaká na Vladimira Putina obvineného z vojnových zločinov súdna sieň,“ vyhlásila predsedníčka EK. Voľby do Európskeho parlamentu znamenajú, že sa bude meniť zloženie EK, predsedníctvo EP a členské štáty budú hľadať aj šéfa Európskej rady.

Všetko si to bude vyžadovať politické kompromisy. Šéf EPP Manfred Weber zdôraznil, že jeho strana bude spolupracovať len so subjektmi, ktoré nespochybňujú existenciu EÚ, musia podporovať Ukrajinu v jej boji proti ruskej agresii a musia sa držať pravidiel právneho štátu.

Foto: SITA/AP, Efrem Lukatsky Kyjev, EÚ, Ukrajina, Volodymyr Zelenskyj, Ursula von der Leyenová Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa zúčastňujú na tlačovej konferencii v Kyjeve na Ukrajine v sobotu 4. novembra 2023.

Von der Leyenová uviedla, že EPP odmieta strany krajnej pravice, ako sú nemecká Alternatíva pre Nemecko (AfD) či francúzske Národné zhromaždenie. Nie je však celkom jasné, ako sa ľudovci postavia k euroskeptickejšej skupine Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).

V tejto chvíli je to rôznorodá frakcia, ktorej najviditeľnejšou postavou je premiérka a šéfka strany Bratia Talianska Giorgia Meloniová. V ECR sú však aj krajne pravicový Vox zo Španielska, poľskí konzervatívni populisti zo strany Právo a spravodlivosť (PiS), no i česká vládnuca ODS.

Dzurinda: Ficova vláda dostala od Česka facku Video Expremiér Mikuláš Dzurinda sa na kongrese európskych ľudovcov v Bukurešti vyjadril k tomu, že kabinet českého premiéra Petra Fialu prerušil medzivládne konzultácie s vládou Roberta Fica. / Zdroj: TV Pravda

Podľa bývalého slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu prieskumy ukazujú, že EPP voľby vyhrá. "Všetko majú v rukách voliči. Prieskumy, ktoré som videl, naznačujú, že je tu veľká šanca a vysoká pravdepodobnosť, že tradičná koalícia, to znamená Európska ľudová strana a socialisti a progresívci, bude mať pomerne veľkú a pohodlnú väčšinu. Neznamená to však, že v niektorých otázkach sa nemôžeme rozprávať s konzervatívcami z ECR. Je to prirodzené a nikto by na to nemal žiarliť. Na európskej úrovni to predsa len nie je tak prísne spojená koalícia, ako sme na to zvyknutí na národnej úrovni,“ vysvetlil Dzurinda, ktorý je šéfom Centra Wilfrieda Martensa, čo je oficiálny think-tank EPP.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v 27 členských štátoch únie v dňoch 6. – 9. júna. Na Slovensku budú ľudia hlasovať 8. júna. Objavili sa dokonca úvahy, že by ľudovci mohli s euroskeptic­kejšími konzervatívcami získať väčšinu v 720-členom parlamente, prípadne niečo ako blokovaciu menšinu.

Prieskumy to však nepotvrdzujú a podľa Erica Mauricea z bruselského Centra pre európsku politiku je okrem toho nepravdepodobné, že by EPP a ECR chceli a vedeli vytvoriť nejakú koherentnejšiu koalíciu. "Keby sa niečo také stalo, znamenalo by to, že konzervatívci by vedeli spolupracovať medzi sebou. A to je otázne. Nemajú jasný názor na to, čo chcú robiť s EÚ. Od ľudovcov zase zaznievajú hlasy, ktoré by so skutočnou spoluprácou s ECR mali problém. EPP by v tomto len ťažko hľadala kompromis. Ale keby takáto koalícia teoreticky vznikla, znamenalo by to, že únia by dávala menší dôraz na sociálne politiky a klimatickú a ekologickú transformáciu,“ povedal pre Pravdu Maurice.

Leyenová zverejnila, čo nemala. Ukrajinské straty Video Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v novembri 2022 zverejnila citlivý údaj o ukrajinských stratách. Vzápätí ale na žiadosť Kyjeva z jej Twitteru zmizla pasáž videa, kde ich spomína. Toto je vymazaná časť. / Zdroj: Twitter

Slabina von der Leyenovej

Aj keď sa teda očakáva, že v novom europarlamente sa posilní krajná pravica a najrôznejší populisti, predpokladaný dobrý výsledok pre EPP znamená, že von der Leyenová má dobrú šancu pokračovať na čele EK.

"Až do zatvorenia posledných volebných miestností nebude nič jasné. No zdá sa, že nedávno potvrdený hlavný kandidát sociálnych demokratov luxemburský eurokomisár Nicolas Schmit nenadchol ani priaznivcov vlastnej strany. Do volieb zostáva ešte 90 dní a v dnešných časoch sa nedá nič vylúčiť. Ale aj po hlasovaní bude znovuzvolenie von der Leyenovej závisieť od rôznych faktorov vrátane politickej dynamiky v Európskom parlamente a podpory členských štátov EÚ v Európskej rade,“ uviedla pre Pravdu odborníčka na európsku politiku Carolin Rügerová z univerzity v nemeckom Würzburgu.

Podľa expertky nie je úplne jednoduché hodnotiť von der Leyenovej vklad do európskej politiky. "Jedna z vecí, ktorá ju charakterizuje, je určite chameleónska kvalita. Presadzovala Zelenú dohodu vždy, keď to bolo pre ňu užitočné, ale v posledných mesiacoch sa usilovala vyjsť viac v ústrety podnikateľom a je zdržanlivá k ďalšej regulácii v oblasti ochrany klímy,“ pripomenula Rügerová.

Maurice vidí isté slabiny von der Leynovej kandidatúry. "Môže sa stať, že v europarlamente nebude mať jasnú väčšinu a Európska rada by nepodporila niekoho, kto by mohol mať problém pri hlasovaní. Okrem toho sa dá povedať, že voľby do EP asi posilnia protestné hlasy v únii. Ako na to budú reagovať politici? Povedia, že chápu občanov, ale že budú robiť to isté, čo doteraz a nominujú von der Leyenovú? Myslím si, že súčasná predsedníčka nemá úplne isté, že bude pokračovať vo funkcii. Ale faktom je, že európski ľudovci by len ťažko akceptovali scenár, že by prišli o predsedníčku EK,“ ozrejmil Maurice.