15 statočných: Česi zohnali 1,5 miliardy eur na nákup munície pre Ukrajinu

Spomínané záväzky znamenajú, že delostrelecké granáty by mohli byť dodané na Ukrajinu v priebehu niekoľkých týždňov, povedalo podľa Bloombergu niekoľko činiteľov. Presné načasovanie podľa nich bude závisieť od zmluvných a dodacích harmonogramov a mohlo by sa posunúť. Podľa návrhu by Česko fungovalo ako prostredník spájajúcej vlády ochotné financovať nákup munície, ktorá by potom putovala na Ukrajinu, podotkol Bloomberg.

Ruská čierno(pod)morská flotila má o člena viac. Ukrajinci potopili Sergeja Kotova Video

„Došlo k pozitívnemu pokroku ohľadom českej iniciatívy,“ povedal aj v stredu prezident Zelenskyj na tlačovej konferencii s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom v juhukrajinskej O­dese.

15 statočných

Český prezident Petr Pavel minulý týždeň uviedol, že záujem zapojiť sa do českého plánu na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu v krajinách mimo EÚ prejavilo 15 štátov. Podľa dostupných informácií sú medzi nimi napríklad Kanada, Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, ktoré celkom poskytnú 250 miliónov eur, či Belgicko s príspevkom 200 miliónov eur.

Nórsko prispeje na iniciatívu 1,6 miliardami nórskych korún (približne 140 miliónov eur), oznámil to vo štvrtok nórsky premiér Jonas Gahr Störe. „Ukrajina naliehavo potrebuje veľké množstvo delostreleckej munície, aby mohla čeliť ruskej agresii,“ uviedol Störe vo vyhlásení. Ďalšie štáty účasť oznámili bez toho, aby špecifikovali výšku svojho príspevku.

Čítajte viac Macron poslal Zelenskému za dva roky vojny toľko dôležitých granátov, že mu vystačili na desať dní bojov

Plán predstavil prezident Pavol v polovici februára na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Povedal, že Česko v krajinách mimo EÚ našlo 500 000 kusov delostreleckej munície v štandardnej kalibru NATO a ďalších 300 000 kusov sovietskeho kalibru. Britský denník Financial Times s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že nákup by mal stáť 1,5 miliardy dolárov. České úrady na otázku ČTK čiastku nepotvrdili, ani neuviedli, z akých krajín má ČR dotyčnú muníciu možnosť nakúpiť.

Päťnásobná palebná prevaha

Odhaduje sa, že Ukrajina potrebuje najmenej 200-tisíc delostreleckých nábojov mesačne, aby mohla pokračovať v boji proti ruským inváznym silám, ktorých priemerná denná spotreba munície môže byť trikrát až päťkrát väčšia, než môžu vypáliť ukrajinské ozbrojené sily, poznamenal Bloomberg.

Ukrajincom by sa zišli. Vrtuľníky Apache sú zabijakmi tankov Video

Európski spojenci sa podľa neho snažia plniť záväzky dodávať Kyjevu vojenské vybavenie v citlivom okamihu vojny, keď sa ukrajinskí predstavitelia obávajú, že ruské jednotky môžu do leta prelomiť ukrajinskú obranu. Napadnutá krajina podľa médií zápasí s kritickým nedostatkom munície. EÚ nesplnila sľub dodať Kyjevu do tohto mesiaca milión delostreleckých nábojov, dodala len časť, a ďalšia pomoc USA je zablokovaná v americkom Kongrese.