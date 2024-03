Zdrvujúce svedectvá Ukrajincov z blízkosti frontu. Obyvatelia sa pripravujú na postup Rusov

Najväčšej skúške sú podľa nej vystavení ukrajinskí vojaci v Doneckej oblasti. A ľudia v mestách ako je Pokrovsk, Kosťantinivka alebo Kramatorsk teraz čelia rýchlo sa približujúcej frontovej línii.

Koksovňa v Avdijivke, pohľad zvrchu Video Zdroj: MO RF

„Vieme, čo príde,“ vyhlásila Marija, zatiaľ čo vo svojom byte v Kosťantinivke balila televíziu, ktorú si nechá doručiť do Kyjeva, kým sa tam vypraví aj ona sama so synom. „Celý deň sme unavení a (trpíme) záchvatmi paniky. Je to stále depresívne, máme strach,“ dodala žena, ktorá s tým, ako sa blížia Rusi, konštatuje život čoraz ťažšie.

V Kosťantinivke, ktorá leží asi 30 kilometrov od frontu, sú podľa BBC vidieť známky blížiacej sa hrozby. V takmer každej ulici sa nachádza poškodená budova, robotníci nahrádzajú zlaté panely na miestnom kostole, ktorý poškodil raketový úder na susednej vlakovej stanici. Tá je zničená. Chladný vzduch v meste, ktoré bývalo súčasťou priemyselného srdca niekdajšieho Sovietskeho zväzu, napĺňa úzkosť, opisuje portál. Rusko pri svojom dobývaní devastuje ukrajinské mestá a toho sa podľa nej v Kosťantinivke bojí najviac.

Čítajte aj Buď to, alebo ich pozabíjame. Ruský gubernátor obhajoval násilné deportácie Ukrajincov

Marijina matka Tetjana zatiaľ zostáva, no jej dcéra si je istá, že ju nakoniec bude nasledovať. „Už dvakrát som odišla, aký to má zmysel?“ Vyhlásila vzdorovitá Tetjana. „Všade je to desivé. Celá krajina je v plameňoch.“ Následne jej podľa BBC zvlhli oči. Jedna vec je zostať doma tak dlho, ako len to pôjde, druhá je riskovať smrť alebo ruskú okupáciu.

Kým celá Ukrajina je vojnovou zónou, Donecká oblasť – spolu so štyrmi ďalšími regiónmi – je bojiskom, konštatuje BBC. Ťažká paľba je počuť až 40 kilometrov ďaleko, takže vzdialené dunenie delostrelectva sa tam ozýva neustále.

Pri útoku Rusov na Charkov uhoreli deti Video Rusi zaútočili na Charkov iránskymi šáhidmi. Drony zasiahli čerpaciu stanicu, od ktorej sa vznietili domy. Zomrelo najmenej sedem ľudí. Medzi obeťami sú aj tri deti vo veku od šesť mesiacov do sedem rokov. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Rusko podľa BBC využíva svoju veľkosť, vzdušnú prevahu aj väčšie zásoby munície a tlačí na fronte v čase, keď západná vojenská pomoc Ukrajine dochádza alebo ju zdržiava domáca politika. Neďaleko leží široké údolie s viacerými vodnými nádržami. A Ukrajina uviedla, že práve táto krajina umožní jej ozbrojeným silám „stabilizovať“ frontovú líniu.

Portál ďalej pripomína existenciu ľudí pri frontovej línii, ktorým sa na Ukrajine hovorí „žduny“, čo je označenie proruských obyvateľov krajiny, ktorí „čakajú“ na obsadenie Ruskom. Podľa BBC ide o menšinu a nie všetci, ktorí odmietajú ponuky na evakuáciu, sú v skutočnosti „žduny“. Niektorí jednoducho nechcú opustiť domovy a zvykli si na nebezpečenstvo.

Valerij nepatrí ani medzi jedných. Po tom, čo jeho dom v Torecku takmer zasiahlo ostreľovanie, zabalil veci, zobral vnuka Denysa a vyrazil na miesto, odkiaľ ich čakal odvoz policajným obrneným vozidlom do väčšieho bezpečia. Ich susedia im zaželali všetko dobré, no napriek faktu, že Rusi sú len päť kilometrov ďaleko, odmietali odísť.

„Svoj život som už prežil. Ale musím zachrániť toho malého. Pracoval som 20 rokov v bani, tak sa nebojím ničoho, ale oňho mám strach,“ povedal 67-ročný muž, keď dorazili do Kosťantinivky. Štrnásťročný Denys súhlasne prikývol: "Môj posledný kamarát odišiel pred tromi týždňami. "Evakuácia z frontových obcí je pre rodiny s deťmi povinná, napriek tomu v Torecku zostáva stále 15 detí, upozornila BBC.

Čítajte aj Na východe Ukrajiny vládne pesimizmus, Rusko odkrýva zraniteľnú obranu

Podľa Antona Prona z policajného oddielu nazvaného Bieli anjeli, ktorý pomáha evakuovať ľudí z frontových miest, sa situácia každým dňom zhoršuje. „Je tam nekončiace ostreľovanie a delostrelectvo. Nepriateľské letectvo funguje neustále. Rusi zhadzujú bomby na obytné domy,“ uviedol.

Vlaková stanica v neďalekom Kramatorsku je podľa BBC poslednou zastávkou pred frontom pre prichádzajúcich vojakov a čoraz častejšie aj prvou stanicou pre odchádzajúcich civilistov s naloženými taškami. Ochranu na nástupištiach im čiastočne poskytujú nákladné vozidlá. Stanica v Kramatorsku sa stala dejiskom jedného z najtragickejších útokov na ukrajinských civilistov počas ruskej invázie, keď tam po zásahu v roku 2022 zahynulo šesť desiatok ľudí.

Čítajte aj Aj za cenu strát lietadiel. Rusko chce zopakovať taktiku pri Avdijivke, pokračuje v úderoch kĺzavými bombami

„Pred rokom sme si mysleli, že dostaneme pomoc zo Západu a že naša protiofenzíva bude fungovať, ale už nie. Ľudia verili, ale teraz nie,“ vyhlásila tam teraz žena menom Alla, zatiaľ čo čakala na vlak do Kyjeva. Ukrajina dúfa, že jej východné časti budú raz zasa bezpečným miestom na život, práve teraz však nie je jasné, do čoho sa budú môcť títo odchádzajúci ľudia vrátiť, podotkla BBC.