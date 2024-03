Otec veterána zabitého v Afganistane zakričal počas prejavu na Bidena, zatkli ho

Čo sa dialo počas odchodu amerických vojakov z Afganistanu? Pozrite si, čo hovorí slovenský vojak, ktorý bol na záchrannej akcii (video z augusta 2021) Video

Steve Nikoui (51) počas Bidenovho prejavu kričal „Abbey Gate“ a „United States Marines“, čo bol odkaz na to, že jeho syn Kareem Nikoui a 12 ďalších vojakov zahynuli v afganskom Kábule, odkiaľ sa v roku 2021 chaoticky sťahovala americká armáda v období Bidenovho prezidentského mandátu, píšu New York Times či ABC News. Abbey Gate je brána do civilnej časti kábulského letiska, kde došlo k tragickému výbuchu 26. augusta 2021. Okrem amerických vojakov zahynulo počas samovražedného atentátu aj 170 Afgancov.

Polícia najskôr Nikouiho (51) vyzvala, aby prestal a potom ho odviedla z galérie, kde bol ako hosť kongresmana Briana Masta, republikána z Floridy. Biden sa počas prerušenia nakrátko odmlčal, ale rýchlo pokračoval. Polícia Nikouiho zatkla a obvinila z priestupku a narušenia prejavu prezidenta.

Republikánsky kongresman Mast sa vyjadril, že Biden nikdy neocenil vojakov zabitých na kábulskom letisku a dodnes „vydáva katastrofálny odchod za úspech“.