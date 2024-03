Leyenová: Námorný humanitárny koridor do Pásma Gazy začne fungovať cez víkend

Už tento víkend by mal začať fungovať námorný humanitárny koridor do Pásma Gazy, oznámila v piatok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri návšteve Cypru. Humanitárna situácia v Pásme Gazy je podľa šéfky úniovej exekutívy desivá a k civilistom žijúcim v oblasti sa potrebná pomoc musí nevyhnutne dostať čo najskôr.

Cyprus sa nachádza len 370 kilometrov od Gazy a o možnosti vytvoriť námorný koridor, ktorý by mohol poskytovať nepretržitú pomoc nevinným civilistom v Gaze, hovorí už od začiatku konfliktu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v októbri minulého roka.

Ursula von der Leyenová prišla na Cyprus vo štvrtok večer a rokovala tiež s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom. Dnes navštívila prístav Larnaka, odkiaľ bude pomoc do Pásma Gazy prúdiť. Izrael už skôr uviedol, že je pripravený umožniť podobnú lodnú dopravu humanitárnej pomoci, ktorá prejde bezpečnostnou kontrolou na Cypre.

„Ľudia v Gaze zúfalo potrebujú humanitárnu pomoc. Spojené kráľovstvo spolu s USA a ďalšími partnermi oznámili, že otvoria námorný koridor pre dodávky pomoci priamo do Gazy,“ uviedol dnes na sociálnej sieti X tiež britský minister zahraničia David Cameron. „Naďalej naliehame na Izrael, aby umožnil viacerým kamiónom vjazd do Gazy. Je to najrýchlejší spôsob, ako doručiť pomoc tým, ktorí ju potrebujú,“ dodal.