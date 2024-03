ONLINE: NY Times: Smer Krym. Pentagón radí Kyjevu sústrediť sa na jeden mohutný úder

Americkí predstavitelia tvrdia, že Ukrajina bránila Avdijivku príliš dlho a za príliš vysoké náklady, píše americký denník The New York Times. Pentagón radí Ukrajine v tomto roku vrhnúť svoje sily na jeden mohutný úder. Smerovať by mal na územie, ktoré je pozemným mostom, cez ktorý sa Rusi dostávajú na Krym.