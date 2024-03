UFO? Pozorovania sú zrejme testy pokročilých technológií, tvrdí Pentagon

VIDEO: UFO nad irackým Mosulom, sledoval ho americký dron.

Video

Konštatuje to správa amerického ministerstva obrany, podľa ktorého tiež neexistujú dôkazy o tom, že by sa americká vláda dostala do styku s mimozemským životom. Väčšina pozorovaní UFO boli obyčajné objekty zo Zeme, uvádza sa v správe Pentagonu predloženej americkému Kongresu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Správa je súčasťou širokého verejného pokusu americkej vlády preskúmať UFO, oficiálne nazývané „neidentifikované anomálne javy“ (UAP). Toto úsilie zahŕňa verejné stretnutia s predstaviteľmi amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a vypočúvania v Kongrese.

Úrad Pentagonu pre riešenie anomálií vo všetkých doménach (AARO) v rámci vyšetrovania UFO preskúmal archívy, utajované spisy a všetky oficiálne vládne vyšetrovania siahajúce až do roku 1945. Vo svojej výslednej správe okrem iného poznamenal, že verejnú mienku pravdepodobne ovplyvnila populárna kultúra. „Šírenie televíznych programov, kníh, filmov a obrovské množstvo obsahu na internete a sociálnych médiách zameraných na témy súvisiace s UAP s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvnilo verejnú konverzáciu na túto tému a posilnilo tieto presvedčenia v niektorých častiach populácie,“ uviedol úrad.

Podľa výskumníkov je „obzvlášť pretrvávajúca historka", že vláda našla kozmickú loď a mimozemské pozostatky a sprisahala sa, aby utajila svoje mimozemské výskumné aktivity.

Hovorca Pentagonu Pat Ryder povedal, že úradníci k správe pristupovali s otvorenou mysľou, ale jednoducho nenašli dôkazy o mimozemských návštevníkoch Zeme. „Všetky výskumné snahy na všetkých úrovniach klasifikácie dospeli k záveru, že väčšina pozorovaní boli obyčajné predmety a javy a boli výsledkom nesprávnej identifikácie,“ skonštatoval.

VIDEO: Záhadný záblesk nad Kyjevom. Satelit, raketa, UFO? Nakoniec sa ukázalo, že to bol zrejme meteor.

Video

Predstavitelia Pentagonu však uznávajú, že ich správa pravdepodobne nezmení mienku o mimozemšťanoch. Podľa prieskumu Gallupovho inštitútu si v roku 2021 viac ako 40 percent Američanov myslelo, že Zem navštívili mimozemské kozmické lode. Dva roky predtým, to bolo 33 percent.

AARO prisľúbil, že vydá ďalšiu správu, ktorá preskúma novšie pozorovania a zvesti o UFO.