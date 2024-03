Šéfovia Mosadu a CIA rokovali o dohode o prepustení rukojemníkov v Gaze

Izrael v sobotu uviedol, že riaditeľ jeho tajnej služby Mosad David Barnea sa stretol so svojimi americkými kolegami v rámci úsilia zabezpečiť prepustenie rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v Pásme Gazy.

„Šéf Mosadu David Barnea sa včera (v piatok) stretol s riaditeľom (americkej Ústrednej spravodajskej služby) CIA Billom Burnsom v rámci neúnavného úsilia dosiahnuť ďalšiu dohodu o prepustení rukojemníkov,“ spresnil úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení v mene Mosadu.

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Izrael zostáva v kontakte so sprostredkovateľmi v záujme možnej dohody, (palestínske radikálne hnutie) Hamas však „nemá záujem“ a usiluje sa o eskaláciu situácie v regióne počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa začína v nedeľu, cituje AFP.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

USA sa usilujú, aby ešte pred začiatkom ramadánu vstúpila do platnosti dohoda, v rámci ktorej Izrael pozastaví útoky v Pásme Gay a a Hamas prepustí rukojemníkov zajatých 7. októbra minulého roka. Počas útoku hnutia vtedy prišlo o život viac než 1140 ľudí a približne 250 ďalších Hamas uniesol do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Počas týždeň trvajúceho prímeria bolo vlani na konci novembra prepustených viac než 100 z nich. Výmenou za to bolo prepustených 240 Palestínčanov väznených v Izraeli.

Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 rukojemníkov je stále v zajatí, asi 30 je pravdepodobne mŕtvych.

Americký prezident Joe Biden v piatok varoval, že vyrokovať prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas ešte pred začiatkom ramadánu bude „náročné“.