NYT: Rusom dochádza dych, postup pri Avdijivke stráca na dynamike. Stále však hrozí prelom

Ruský postup pri Avdijivke na východe Ukrajiny stráca teraz po rýchlych územných ziskoch na dynamike, uviedol americký denník The New York Times (NYT). Ukrajina podľa neho vyslala do oblasti značné množstvo vojakov a Rusi sú okrem toho nútení útočiť na otvorenom priestranstve, kde ich nič nekryje.