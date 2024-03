Pápež nežiada Ukrajinu, aby sa vzdala, reaguje Vatikán. Podľa Zacharovovej sa prihováral Západu

Mŕtvi vojaci, horiace tanky. Ukrajinci čelia Rusom pri Avdijivke Video Jedna z najkrvavejších bitiek ruskej vojny proti Ukrajine pri meste Avdijivka. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Pápeža sa v rozhovore pýtali na jeho postoj v rozprave medzi tými, ktorí hovoria, že by sa Ukrajina mala vzdať, pretože nie je schopná vypudiť ruské sily, a tými, ktorí tvrdia, že by to legitimizovalo právo silnejšieho. Tazateľ v rozhovore použil termín „biela vlajka“. Pápež na to podľa Reuters zareagoval slovami, že „najsilnejší je ten, kto zhodnotí situáciu, pomyslí na ľudí, má odvahu k bielej vlajke a koná“.

Hovorca Vatikánu v nedeľu podotkol, že pápež termín „biela vlajka“ zopakoval v reakcii na novinársku otázku. „Pápež používa výraz biela vlajka, reaguje na obraz navodený moderátorom, aby poukázal na zastavenie násilností a na prímerie dosiahnuté vďaka odvahe vyjednávať,“ uviedol Bruni.

Vatikánsky hovorca tiež zdôraznil, že inde v rozhovore pápež povedal, že „vyjednávanie nikdy nie je kapituláciou“.

Ukrajina zatiaľ rokovania s účasťou Ruska odmieta a tvrdí, že je najprv potrebné vypracovať mierový plán. V tomto zmysle sa po piatkovom rokovaní s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom vyjadril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo februári Zelenskyj povedal, že by si želal usporiadanie mierového summitu vo Švajčiarsku, kde by Ukrajina spolu s partnermi takýto plán vypracovala, a neskôr ho predstavila Rusku.

Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová agentúre ANSA v reakcii na pápežovo vyjadrenie oznámila, že svätý otec nehovoril ku Kyjevu, ale k Západu. Ten totiž podľa nej Ukrajinu využíva ako nástroj na vyplnenie svojich cieľov. „Chápem to tak, že pápež vyzýva Západ, aby upustil od svojich ambícií a priznal, že sa plietol,“ citovala Zacharovovú ANSA. Ruská ozbrojená agresia voči susednej krajine už trvá viac ako dva roky.