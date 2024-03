350 eur za noc. Beznádej nájomníkov v Paríži, kvôli olympiáde musia ustúpiť turistom

„Majiteľ nám povedal, že sa máme v júni vysťahovať. Trochu nás to prekvapilo, pretože má v hlavnom meste niekoľko bytov a je jasné, že nebude chcieť bývať (v okrajovej štvrti mesta) La Chapelle. Potom sme sa pozreli do kalendára a hneď nám to bolo jasné," povedal AFP 34-ročný špecialista na informačné technológie Axel, ktorý so spolubývajúcimi už päť rokov zdieľa byt v Porte de la Chapelle na severe Paríža.

„Počet žiadostí o registráciu zariadeného turistického ubytovania na parížskej radnici vzrástol počas jedného roka zo 45 000 na 60 000. Sme svedkami zreteľného nárastu, pretože prenajímatelia majú zrejme dojem, že ich ponuky uspejú,“ uvádza projektový manažér parížskej rezortnej informačnej agentúry. -Louis Monteiro.

Hry prinášajú príležitosti, ktorých sa prenajímatelia môžu chytiť, ale musia pri tom rešpektovať zákony. Právnička Sophie Morvanová z agentúry Adil upozorňuje, že na ukončenie prenájmu musí majiteľ bytu uviesť jeden zo zákonom daných dôvodov. Dôvody sú obmedzené a presne definované. „Vlastník môže nehnuteľnosť získať späť, aby v nej mohol bývať on sám alebo jeho potomkovia a potomkovia jeho partnera či partnerky, alebo aby ju predal, alebo z oprávneného a závažného dôvodu, ako je veľká rekonštrukcia alebo závažné pochybenie nájomcu,“ uvádza Morvanová. „Často sa stretávame s prípadmi, keď uvedený dôvod nie je jasný,“ dodáva právnička.

Infolinka na právnikov

Parížska mestská rada a agentúra Adil zriadili telefónne číslo, na ktorom sa ľudia môžu poradiť s právnikmi a overiť si, či bol daný postup dodržaný. Vedenie mesta sa tak snaží zabrániť vlne neoprávnených výpovedí z nájmu, ktoré by ešte zhoršili už aj tak napätú situáciu na trhu s bývaním v Paríži.

„Nemala som v úmysle opustiť svoj byt, ale musela som podpísať zmluvu o krátkodobom prenájme, aby som si ho mohla ponechať,“ hovorí 27-ročná grafička na voľnej nohe Loan, ktorá žije v byte s rozlohou 15 metrov štvorcových na východe Paríža už štyri roky. „Majiteľ bytu mi najskôr povedal, že budem musieť byt opustiť na dva mesiace v lete a nechápala som prečo. Potom som zistila, že mi navrhol prenájom s dátumom vysťahovania 7. júla, iba pár týždňov pred začiatkom hier,“ hovorí Loan. Grafička sa bude musieť na leto odsťahovať z mesta a v septembri si začať hľadať nové bývanie.

Až 350 eur na noc

Podobné typy ubytovania ako tie, v ktorých žijú Axel alebo Loan, môžu v termíne olympijských hier vynášať 250 až 350 eur za noc, vyplýva z údajov na platforme Airbnb.

„Ak sa ukáže, že dôvod na ukončenie prenájmu bol podvodný, môžu poškodení nájomníci podniknúť právne kroky na získanie odškodnenia. V prípade podvodu hrozí majiteľovi pokuta vo výške 6 000 eur,“ hovorí Morvanová.

Kontroly sú ale veľmi ťažké. Vykázaní nájomníci totiž zvyčajne môžu predložiť dôkaz o tom, že dostali výpoveď z nájmu s falošnou zámienkou až potom, čo sa vysťahujú.