Centrála NATO vztýčila švédsku vlajku. Poputujú k novým spojencom jadrové zbrane?

Švédske ponorky postrážia pre NATO Rusov v Baltskom mori Video Baltské more sa vstupom Fínska do NATO a očakávaným prijatím Švédska mení na vnútorné jazero Severoatlantickej aliancie. Chystaný vstup Štokholmu je vítanou posilou, hoci má iba tri moderné ponorky triedy Gotland. / Zdroj: SAAB

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v krátkom príhovore privítal Švédsko v „týchto kritických chvíľach pre našu bezpečnosť“. Švédsko ako členská krajina podľa neho urobí Alianciu silnejšou a bezpečnejšou.

„Vstup Švédska ukazuje, že dvere NATO ostávajú otvorené a každá krajina musí mať možnosť vybrať si svoju cestu,“ vyhlásil Stoltenberg s tým, že za tento princíp Ukrajina bojuje priamo na fronte proti ruskej armáde.

Kristersson poznamenal, že Švédsko sa na členstvo v Aliancii pripravovalo celé desaťročia a osobitne počas uplynulých dvoch rokov, odkedy si spolu s Fínskom podalo prihlášku o vstup v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.

Ako pripomenul, Švédsko bolo v programe spolupráce Aliancie jej s nečlenskými štátmi Partnerstvo za mier od vzniku projektu v roku 1994 a následne s členmi NATO absolvovalo mnoho spoločných vojenských cvičení. „Po ruskej invázii bolo pre nás členstvo v NATO jedinou rozumnou možnosťou,“ uviedol.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg krátko pred plánovaným vztýčením švédskej vlajky pred budovou sídla NATO v Bruseli v pondelok privítal Švédsko ako 32. člena Aliancie. Spoločne so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom potvrdil, že NATO neplánuje rozmiestnenie stálych základní NATO a jadrových zbraní vo Švédsku.

Vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie je podľa Stoltenberga prínosom nielen pre túto škandinávsku krajinu, ale aj pre bezpečnosť celej aliancie.

Foto: SITA/AP, Geert Vanden Wijngaert Brusel, vstup švédska do NATO, švédska zástava, Dvaja vojaci pri vztýčení švédskej zástavy počas ceremónie pri príležitosti vstupu Švédska do NATO v sídle NATO v Bruseli 11. marca 2024.

Kristersson uviedol, že jeho krajina svojím členstvom v Aliancii „preberá svoje záväzky v ich celistvosti“. Podľa neho má Švédsko porozumenie pre potreby všetkých obranných kapacít NATO vrátane jadrovej stratégie. „Zároveň však nevidíme potrebu, aby sme v tejto chvíli mali na švédskej pôde stále základne alebo jadrové zbrane,“ zdôraznil.

Podľa Stoltenberga už samotný vstup Švédska do NATO mení vojensko-bezpečnostnú geografiu regiónu Baltského mora a zvýši ochranu členských štátov Aliancie v tejto oblasti.

Podľa Kristerssona Švédsko, nachádzajúce sa na „územnej križovatke severnej Európy“, posilní Alianciu vďaka svojej armáde, ktorá je silná na zemi, mori i vo vzduchu, ale tiež modernému vojenskému priemyslu. Upozornil, že Švédsko zdvojnásobilo svoj obranný rozpočet a od tohto roka presahuje dve percentá HDP.

„Švédsko bolo dlho naším partnerom, teraz je naším spojencom, so všetkými výhodami, ale aj zodpovednosťou, ktorú to obnáša. Jeden za všetkých, všetci za jedného,“ uviedol šéf NATO. Stoltenberg tiež ocenil, že škandinávska krajina už teraz vydáva viac ako dve percentá HDP na obranu. Teraz sa švédski vojaci tiež podieľajú na rozsiahlom vojenskom cvičení NATO Steadfast Defender.

„Sme hrdým členom NATO a ďakujeme všetkým, ktorí nám to umožnili,“ vyhlásil Kristersson. Zdôraznil, že podpora švédskej verejnosti, pokiaľ ide o členstvo v aliancii, je veľmi vysoká. Dokazuje to podľa neho okrem iného fakt, že dnes s ním na ceremóniu do Bruselu dorazila aj švédska princezná Viktória a šesť predsedov švédskych politických strán.

V súvislosti so samotným Švédskom zopakoval, že škandinávska krajina po svojom oficiálnom vstupe do Aliancie minulý štvrtok zaujala právoplatné miesto za stolom medzi spojencami a chráni ju teraz článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane. Poznamenal, že Švédsko sa vzdalo neutrality po 200 rokoch.

Pochvalne sa vyjadril o švédskej armáde a obrannom priemysle. Pripomenul, že Švédsko zvýšilo svoje obranné výdavky a na armádu teraz míňa viac než dve percentá HDP.

Ako pokračoval šéf Aliancie, keď ruský prezident Vladimir Putin pred dvoma rokmi napadol Ukrajinu, „chcel mať menej NATO“ a zničiť Ukrajinu ako suverénny štát. „Dosiahol však to, že NATO je teraz väčšie a silnejšie a Ukrajina je bližšie k NATO,“ uviedol Stoltenberg a dodal, že vstup Ukrajiny do Aliancie už tiež nie je otázkou ‚či‘, ale ‚kedy‘.