Kto je najvplyvnejší Žid na svete? Šéf umelej inteligencie, ktorý zháňa obrovské peniaze

Nechýbalo však veľa, aby sa obe médiá museli rozhliadnuť po inej osobnosti roku 2023. Altmana, šéfa firmy OpenAI, totiž v polovici novembra predstavenstvo odvolalo z jeho funkcie. Verejnosť sa iba dozvedela, že „nebol vo svojej komunikácii dôsledne úprimný“, podrobnosti zostali nejasné.

Prešli však len tri dni a 39-ročného Američana ustanovili opäť na čelo spoločnosti, ktorá sa venuje vývoju umelej inteligencie. Nepochybne mu pomohlo, že sa za neho postavila drvivá väčšina zamestnancov OpenAI. Petíciu za návrat Altmana podpísalo až okolo 700 z celkového počtu 770 pracovníkov.

Čím to je, že nielen ostatní svetoznámi podnikatelia, ale aj tí, čo majú obrovskú politickú moc, skončili až za rodákom z Chicaga, ktorý svojho času zanechal štúdium na vysokej škole? (Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zaradil jeruzalemský denník na druhé miesto a šéfa diplomacie USA Antonyho Blinkena dal na tretiu priečku.)

OpenAI je priekopník v oblasti umelej inteligencie, ktorá obrovskú perspektívu. „Ide o využívanie digitálnych technológií na vytvorenie systémov schopných vykonávať úlohy, o ktorých sa všeobecne predpokladá, že si vyžadujú ľudskú inteligenciu,“ definuje ju Európska komisia.

Umelá inteligencia má prínos napríklad v lekárskej diagnostike, pri predpovedaní prírodných katastrof alebo pre navigačné prístroje. Na druhej strane čím viac napreduje, o to väčšie obavy vznikajú z jej možného zneužívania.

Altmana zjavne bavili moderné technológie odmalička. Prvý počítač dostal od rodičov, keď mal dvanásť rokov, a nielenže sa rýchlo naučil na ňom pracovať, ale aj programovať. Študovať začal na prestížnej Stanfordovej univerzite, ale po dvoch rokoch z nej odišiel, aby sa vrhol do podnikania. Založil firmu, ktorá vyvinula mobilnú aplikáciu slúžiacu na zdieľanie polohy medzi spriaznenými ľuďmi. Neskôr ju speňažil, výborne na nej zarobil.

Vysvetlenie, prečo Time označil Altmana vlani za celosvetovo najsilnejšieho šéfa firmy, sa sčasti dá nájsť v jeho slovách. „Rok 2023 bol rokom, keď veľa ľudí začalo vážne hovoriť o umelej inteligencii,“ povedal pre časopis. Dosvedčuje to jeho turné na jar minulého roku, keď navštívil až 22 štátov. O význame technologickej hudby budúcnosti sa rozprával napríklad s britským premiérom Rishim Sunakom, s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Schulzom.

Čo sa týka OpenAI, o dôležitosti tejto firmy napovedá to, že podľa denníka New York Times jej hodnota predstavuje približne 80 miliárd dolárov, čo je v prepočte viac ako 73 miliárd eur. Nedávno sa objavila informácia, že Altman zháňa pre rozvoj spoločnosti obrovský balík peňazí. Údajne sa zaujíma o investorov, ktorí by boli ochotní zložiť sa až do výšky 7 biliónov dolárov.

Táto suma je s veľkou pravdepodobnosťou premrštená. Veď bilión sa skladá z tisíc miliárd. „Altman poprel správy, že by chcel vyzbierať sedem biliónov, ale nikto nespochybňuje, že rúbe vysoko,“ poznamenal New York Times. Investorov chce presvedčiť, aby mu pomohli so zásadnými globálnymi zmenami v oblasti výroby polovodičov, ktoré sa používajú na účely umelej inteligencie.

Razantný nástup fenoménu, ktorý nahrádza mozog človeka, bol dôvodom, pre ktorý Jerusalem Post vybral Altmana za najvplyvnejšieho Žida minulého roku. „Umelá inteligencia rýchlo mení svet a mení ho spôsobmi, ktoré nedokážeme úplne pochopiť. Kým predtým bola známa málokomu, v roku 2023 sa stala bežným pojmom a žiadny nástroj s ňou nie je tak spojený ako ChatGPT,“ zdôraznil izraelský denník. ChatGPT je model jazyka, ktorý vyvinuli v OpenAI. Využíva sa v konverzačných robotoch a v iných aplikáciách z oblasti spracovania prirodzenej reči. Znamená to napríklad aj to, že dokáže vytvoriť zmysluplný text počnúc slohovou prácou školáka a končiac politickým prejavom štátnika.

ChatGPT funguje od novembra 2022, vlani sa stal vlajkovou loďou umelej inteligencie. „Je to najrýchlejšie rastúca aplikácia pre spotrebiteľov v dejinách,“ ozrejmil Jerusalem Post s tým, že každý mesiac ju už využíva až 1,8 miliardy ľudí.

Altman si uvedomuje riziká umelej inteligencie, preto apeluje na jej globálnu reguláciu, aby sa nestala slúžkou hanebných cieľov. Jej prínos pre dobré účely považuje za obrovský: „Chystáte sa vstúpiť do najväčšieho zlatého veku,“ odkázal všetkým ľuďom na jednej zo svojich prednášok.

V Izraeli si uvedomujú veľké možnosti využitia umelej inteligencie, takže zjavne aj to zavážilo, že Altman vybrali za najvplyvnejšieho Žida. „Do Izraela prúdi dvadsať percent svetových investícií do umelej inteligencie a ďalšie prídu,“ citoval Jerusalem Post predsedu vlády Netanjahua.

Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že Altman riadi OpenAI, nemá nijaký majetkový podiel v tejto spoločnosti. Medzi boháčov však patrí, za čo vďačí nielen štedrému platu šéfa firmy. Investoval totiž do rôznych iných technologických spoločností. Hodnota jeho majetku sa odhaduje na dve miliardy dolárov.

Čo sa týka súkromného života Altmana, je zadaný, ale jeho obdivovateľky nemôžu závidieť nijakej žene. Mal síce svadbu, ale manželstvo uzatvoril s mužom. Jeho vyvoleným sa stal 38-ročný austrálsky programátor Oliver Mulherin. Obrúčku si vymenili niekedy vlani kdesi v tropických končinách, verejnosť sa to dozvedela až nedávno, pretože Altman zvykne byť skúpy na slovo pri zmienke o jeho osobnom živote.