V Belehrade sa po protestoch opozície budú konať predčasné voľby

V srbskom hlavnom meste Belehrade sa 2. júna uskutočnia predčasné voľby do miestneho zastupiteľstva. Podľa srbských médií to v nedeľu oznámil prezident Aleksandar Vučič. Stane sa tak po dlhodobých protestoch opozície, podľa ktorej voľby z vlaňajšieho decembra sprevádzali rozsiahle podvody. Opozičná koalícia Srbsko proti násiliu chce ešte pred hlasovaním schváliť zákon, ktorý má opakovaniu údajných manipulácií zabrániť.

„Belehradské voľby sa budú konať 2. júna,“ uviedol Vučič podľa agentúry Tanjug s tým, že sa na tomto kroku dohodol s ďalšími činiteľmi. „Všetky zvyšné voľby sa uskutočnia v súlade s ústavnými a zákonnými lehotami,“ dodal.

Voľby do parlamentu a zastupiteľstva Belehradu a ďalších obcí v Srbsku sa konali 17. decembra 2023. Vučičova Srbská pokroková strana (SNS) síce v srbskej metropole získala najviac zástupcov, jej ani opozícii sa však nepodarilo dosiahnuť potrebnú väčšinu. Hlasovanie v Belehrade bolo ostro sledované, keďže niektoré prieskumy verejnej mienky dávali koalícii Srbsko proti násiliu nádeje na víťazstvo. To by narušilo takmer úplný mocenský monopol, ktorý si Vučič a jeho strana udržiavajú v posledných viac ako desiatich rokoch.

Proeurópska opozícia združená v koalícii Srbsko proti násiliu má za to, že voľby boli „ukradnuté“ pomocou rozsiahlych podvodov. Tvrdí, že v hlasovaní do belehradského zastupiteľstva dalo svoj hlas až 40 000 ľudí, ktorí v metropole nežijú. Na podporu požiadaviek opozície, medzi ktorými bolo zneplatnenie a opakovanie volieb nielen v Belehrade, ale aj v celom Srbsku, sa uskutočnila séria demonštrácií. Podporu opozícii vyjadril začiatkom februára Európsky parlament, ktorý v nezáväznej rezolúcii vyzval na vyšetrenie možných volebných nepravostí.

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v konečnej správe zverejnenej koncom februára uviedla, že vo voľbách „dominoval“ prezident Vučič, čo „v kombinácii so systémovými výhodami vládnucej strany vytvorilo nespravodlivé podmienky pre kandidátov“. Zároveň konštatovala, že vo voľbách boli „všeobecne dodržané základné slobody“. Vláda aj opozícia si závery správy vykladajú ako svoje víťazstvo.

Koalícia Srbsko proti násiliu podľa stanice N1 vzniesla požiadavku, aby bol pred opakovaným hlasovaním v Belehrade prijatý osobitný zákon, ktorý by uviedol do praxe odporúčanie zo správy OBSE. Tie obsahujú okrem iného vytvorenie nezávislej komisie pre volebný dohľad, revíziu voličských zoznamov či zabránenie štátnym inštitúciám vykonávať nátlak na voličov.