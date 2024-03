Macron chce povoliť milosrdnú smrť. Odporcovia tvrdia, že nikto nemôže nikomu nariadiť odchod do hrobu

Veľa zdravotníkov a celá katolícka cirkev sa vo Francúzsku dôrazne postavili proti návrhu prezidenta, aby sa nevyliečiteľne chorí a trpiaci pacienti mohli dobrovoľne pobrať do hrobu. „Bola by to pomoc s úmrtím," obhajoval svoj zámer Emmanuel Macron v rozhovore pre noviny La Croix a Libération. Na takzvanú milosrdnú smrť by mali mať právo ľudia bez nádeje na uzdravenie a sužovaní silnými bolesťami. Výnimku by tvorili deti, psychiatrickí pacienti a osoby s Alzheimerovou chorobou.