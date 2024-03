Vykorisťovanie robotníkov v rozvojových krajinách pokračuje. Brusel im nepomohol

Detská práca, porušovanie ľudských práv či poškodzovanie životného prostredia. Aj to je bežná prax vo fabrikách, ktoré sídlia v rozvojových štátoch. Európske spoločnosti, ktoré od nich berú tovar, o tom vedia, ale tolerujú to. Zabrániť týmto praktikám mal tzv. zákon o dodávateľských reťazcoch. Od firiem by vyžadoval, aby ručili, že sa počas celého procesu - od výroby až po predaj - dodržiavajú etické zásady a ochrana prírody. Európska komisia (EK) ho pripravovala vyše troch rokov, no nakoniec neprešiel pre odpor niektorých členských krajín Európskej únie. Podľa odborníkov to znamená veľkú prehru pre predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú, pre ktorú to bol jeden z najdôležitejších projektov.

Hoci o návrhu v Bruseli roky diskutovali ministri, európski poslanci a diplomati, v rozhodujúcej chvíli nenašiel podporu. Očakávalo sa, že prejde pri konečnom hlasovaní v Európskom parlamente, ale ešte predtým bolo potrebné, aby ho odobrila „kvalifikovaná väčšina“ aspoň 15 z 27 členských štátov EÚ, ktorá predstavuje 65 percent jej populácie. Keď sa koncom februára napokon o zákone hlasovalo v Rade EÚ, Taliansko bolo proti a 13 ďalších krajín vrátane Nemecka sa zdržalo.

Byrokracia ako výhovorka?

O výsledku rozhodol práve postoj Berlína. Opozícia, no aj vládni slobodní demokrati (FDP) v Nemecku totiž tvrdia, že prijatie zákona by podnikanie zaťažilo nadmernou byrokraciou.

Niektoré podnikateľské zväzy na nemeckých zástupcov naliehali, aby ho nepodporili. A to napriek tomu, že sa štáty EÚ aj s Európskym parlamentom ešte v decembri minulého roka dohodli na kompromisnom znení návrhu. Belgicko, ktoré momentálne predsedá EÚ, sa ho pokúsilo presadiť už začiatkom februára, ale v poslednej chvíli ho stiahlo, keď Nemecko aj Taliansko naznačili, že sa pri hlasovaní zdržia.

Prečo odevný priemysel vyrába už roztrhané veci? Lebo nemáme čas a šancu ich zničiť Video Prečo stále nakupujeme veľa a prečo nám to prináša uspokojenie? / Zdroj: TV Pravda

„Kriminálka sa konečne skončila. Po viactýždňovom presúvaní nenašiel spackaný kompromisný text k smernici o dodávateľských reťazcoch medzi členskými štátmi väčšinu, čo sa dalo čakať, a je to tak správne,“ reagoval pre nemecké médiá Stefan Wolf, šéf združenia zamestnávateľov Gesamtmetall. Kritizoval najmä rôzne úpravy v návrhu zákona, ktoré podľa neho nič podstatné neriešili. „Ak zmeníte tri čiarky, nespravíte zo strašiaka dobrú smernicu,“ dodal Wolf.

Podobne sa vyjadril i predseda Spolkového zväzu pre veľkoobchod, zahraničný obchod a služby Dirk Jandura. „Stredne veľké podniky v Nemecku sa topia v oznamovacích povinnostiach a záplave dotazníkov aj bez dodatočnej záťaže z Bruselu,“ citoval ho denník Die Welt. Zástupcovia podnikateľskej sféry už pri predložení návrhu varovali, že sú firmy preťažené a nemožno im pridávať ďalšiu byrokraciu.

O čo vlastne ide? Podľa zákona o dodávateľských reťazcoch by spoločnosti z EÚ, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov a čistý celosvetový obrat väčší ako 150 miliónov eur, museli od roku 2027 vo svojich dodávateľských reťazcoch (teda aj u obchodných partnerov) kontrolovať „etický“ a „udržateľný“ prístup.

To by v praxi znamenalo zabrániť detskej či nútenej práci alebo poškodzovaniu životného prostredia, čo by sa týkalo napríklad aj odlesňovania. Keby zistili, že k porušovaniu došlo, mali by sa postarať o nápravu.

Foto: SITA/AP, Altaf Qadri India Child Labour Indický chlapec pracujúci v Naí Dillí ukazuje svoje upracované ruky.

Po tom, čo členské krajiny odmietli návrh podporiť, sa zdá, že ho EÚ nateraz zmietla zo stola. Je veľmi pravdepodobné, že zostane zablokovaný až do eurovolieb v júni tohto roka.

Liberálna europoslankyňa Svenja Hahnová zo strany FDP to pokladá za víťazstvo. „Zákon o dodávateľských reťazcoch sa nehodí do praxe,“ uviedla pre Die Welt. Podľa nej v skutočnosti neprispieva k ochrane životného prostredia ani k dodržiavaniu ľudských práv, iba zvyšuje byrokraciu.

Čierny deň pre ľudské práva

Podľa kritikov je neúspech pri hlasovaní výsledkom toho, že politici ustúpili lobovaniu veľkých firiem, koncernov, ktorým súčasný stav vyhovuje a nie sú ochotné ho zmeniť. Obviňujú ich, že privierajú oči pred tým, ako sa tovar vyrába a v akých podmienkach musia pracovať chudobní ľudia v Ázii, Afrike či v Latinskej Amerike.

Sú napríklad známe prípady, keď pri práci bez patričnej ochrany a hygieny prichádzajú do styku s nebezpečnými chemikáliami ohrozujúcimi zdravie, a to bez toho, aby ich zamestnávateľ na to upozornil, a keď z toho vážne ochorejú, prepustia ich. Niektoré dielne zase odpad bez akéhokoľvek čistenia vypúšťajú priamo do rieky. Títo ľudia tam za smiešne mzdy pracujú i 16 hodín denne, ojedinelé nie sú ani nešťastia ako požiare či zrútenie výrobných hál.

Keď na to aktivisti alebo filmári upozornili európske spoločnosti, ktoré tovar z týchto dielní predávali, konfrontácii sa vyhli alebo tvrdili, že o tom nič nevedia. 136 skupín, ktoré robili kampaň pre prijatie uvedeného zákona, preto v spoločnom stanovisku k hlasovaniu uviedlo, že ide o „poľutovaniahodný neúspech“. Vinu za to dávajú najmä nemeckej FDP.

Foto: SITA/AP, Rafiq Maqbool India Daily Life Dielňa v indickom Bombaji šije výrobky aj pre svetové značky.

Občianski aktivisti v Nemecku postoj slobodných demokratov označili za „sabotáž“. Ako totiž pripomenuli, zákon má v krajine širokú podporu verejnosti a v prieskume sa za jeho schválenie vyslovilo aj 67 percent voličov FDP. Dvadsaťjeden nemeckých podnikov a obchodných sietí, medzi nimi napríklad Bayer, Mars, Tchibo alebo KiK, navyše nemeckú vládu v spoločnom vyhlásení vyzvalo, aby za kompromisný návrh zákona hlasovala.

Aj sociálni demokrati a Zelení sú z rozhodnutia v Bruseli sklamaní. „Zlyhanie zákona o dodávateľských reťazcoch znamená čierny deň pre ľudské práva na celom svete,“ upozornil europoslanec za SPD Tiemo Wölken.

„Napriek najintenzívnejšiemu úsiliu nebola FDP ochotná prijať kompromisné ponuky alebo o tom aspoň vážne rokovať,“ skritizoval koaličnú stranu, ktorú obvinil z „lacného populizmu“.

Čítajte viac V Turecku prekvitá detská práca sýrskych utečencov

Čo mal zákon riešiť