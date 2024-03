BBC: Zdravotníci v Pásme Gazy tvrdia, že ich izraelskí vojaci bili

Palestínski zdravotníci v rozhovoroch so stanicou BBC uviedli, že ich izraelskí vojaci zadržali, ponižovali a opakovane bili po razii, ktorú vykonali vo februári v nemocnici v Chán Júnise na juhu Pásma Gazy.

Ahmad abú Sabhá, lekár, ktorý pracoval v Násirovej nemocnici, druhej najväčšej v Pásme Gazy, BBC povedal, že bol týždeň zadržiavaný, izraelský vojak mu zlomil ruku a boli proti nemu štvané psy s náhubkami. Jeho popis udalostí po razii sa podľa BBC veľmi podobá výpovediam ďalších dvoch zdravotníkov, ktorí si v obave z odvety želali zachovať anonymitu.

Čítajte viac V Pásme Gazy prestala fungovať druhá najväčšia nemocnica, posledná na juhu

Títo zdravotníci BBC povedali, že boli ponižovaní, bití, polievaní studenou vodou a nútení dlhé hodiny kľačať v nepríjemných pozíciách a že boli prepustení až niekoľko dní po zadržaní.

BBC tieto výpovede zaslala izraelskej armáde. Tá priamo na otázky týkajúce sa opisu týchto udalostí neodpovedala, ale ani nepoprela, že k spomínaným príkladom zlého zaobchádzania skutočne došlo. Uviedla však, že pri operácii zdravotníci zranení neboli. „Akékoľvek zlé zaobchádzanie so zadržanými odporuje nariadeniu Izraelských obranných síl, a preto je prísne zakázané,“ uviedla armáda.

Izraelská armáda raziu v Násirovej nemocnici, ktorá bola jedným z mála fungujúcich zdravotníckych zariadení v Pásme Gazy, uskutočnila 15. februára. S odvolaním sa na spravodajské informácie uviedla, že sa v nemocnici nachádzajú príslušníci radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, proti ktorému Izrael v Pásme Gazy začal vojnu po cezhraničnom teroristickom útoku zo 7. októbra. Izrael tiež uviedol, že na mieste boli zadržiavaní rukojemníci Hamasu a niektorí z rukojemníkov sami verejne vyhlásili, že boli držaní práve v Násirovej nemocnici. Hamas poprel, že by jeho bojovníci pôsobili v zdravotníckych zariadeniach.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra. Video Zdroj: IDF

BBC dostala tajne natočené zábery z nemocnice zo 16. februára, keď boli zdravotníci zadržaní. Zachytávajú rad mužov vyzlečených do spodnej bielizne pred budovou nemocnice, ako kľačia s rukami za hlavou. Pred niektorými z nich sú na zemi lekárske plášte. „Každý, kto sa pokúsil pohnúť hlavou alebo urobiť nejaký pohyb, dostal ranu,“ povedal BBC riaditeľ nemocnice doktor Átif Hút. „Nechali ich v tejto potupnej polohe asi dve hodiny,“ dodal.

Izraelská armáda postup zdôvodnila bezpečnostnými rizikami. „Počas zatýkania je často nutné, aby podozriví z terorizmu odovzdali svoje oblečenie, aby ho bolo možné prehľadať a uistiť sa, že neskrývajú výbušné vesty alebo iné zbrane,“ uviedla. „Oblečenie sa zadržaným nevracia hneď pre podozrenie, že by mohlo ukrývať prostriedky, ktoré možno použiť na nepriateľské účely (napr. nože). Zadržaným je oblečenie vrátené, akonáhle je to možné,“ dodala.

Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády Video

Zdravotníci BBC oznámili, že potom boli odvedení do budovy nemocnice, zbití a prevezení do väzenskej väznice, a to všetko v spodnej bielizni.

Abú Sabhá, 26-ročný čerstvo kvalifikovaný lekár, opísal niektoré zaobchádzanie počas zadržiavania ako mučenie, napríklad nútenie stáť hodiny bez prestávky. Uviedol, že medzi ďalšie tresty, ktoré boli zadržaným ukladané, bolo dlho ležať na bruchu a tiež odďaľovanie jedla.

Čítajte viac Súd v Haagu nariadil Izraelu, aby zabránil genocíde v Gaze. Bránime sa, tvrdí Netanjahu

Odborník na humanitárne právo Lawrence Hill-Cawthorne z Bristolskej univerzity uviedol, že zábery a výpovede zdravotníckeho personálu, s ktorým BBC viedla rozhovor, sú „mimoriadne znepokojujúce“, pričom niektoré „úplne jasne presahujú do kategórie krutého a neľudského zaobchádzania“. „Je to v rozpore s tým, čo bolo po dlhý čas veľmi zásadnou myšlienkou v práve, ktoré platí v ozbrojených konfliktoch, a to, že nemocnice a zdravotnícky personál sú chránené,“ uviedol Hill-cawthorne.