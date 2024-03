Pavel udelil Clintonovi štátne vyznamenanie. Rozšírenie NATO bolo správne rozhodnutie, povedal exprezident

Ako by Američania po boku spojencov bojovali vo vojne Video Saber Junction sú každoročné manévre amerických pozemných síl so spojencami z NATO. Tentoraz sa do tohto cvičenia zapojilo štyritisíc vojakov zo 16 rôznych krajín, ktorí spolu cvičili v Spoločnom mnohonárodnom stredisku pripravenosti neďaleko Hohenfelsu v Nemecku. / Zdroj: US Army

„Prezident Clinton sa zásadným spôsobom zaslúžil o presadzovanie demokracie a stability v strednej a východnej Európe v súvislosti s rozšírením NATO v roku 1999 o Česko, Poľsko a Maďarsko,“ uviedol šéf kancelárie Pražského hradu k dôvodom udelenia vyznamenania.

„Ste nepochybne osobnosťou, ktorá sa zapísala do novodobých dejín ČR a tiež celého regiónu. Keď sa pozrieme do histórie, môžeme oveľa lepšie, než v dobe, keď sa historické okamihy dejú, posúdiť, ktorý z nich bol úspechom, neúspechom a ktorý bol využitou či naopak premárnenou príležitosťou. Som presvedčený o tom, že vstup ČR a našich susedov do NATO v roku 1999 a celé obdobie, ktoré nasledovalo, bolo jednoznačne úspechom a pokračuje úspechom a bolo tiež príležitosťou, ktorú sme využili,“ povedal Clintonovi Pavel.

Čítajte aj Nad Prahu sa vzniesli stíhačky, Česko oslavuje výročie vstupu do NATO. Rozšírenie aliancie zmenilo beh dejín, tvrdí Lipavský

Pripomenul, že rozhodnutie rozšíriť NATO o ďalšie štáty nebolo jednoduché. Vyžadovalo si podľa neho odhodlanie zúčastnených, ale aj dobrú víziu a odvahu rozhodnutie presadiť. Clinton podľa neho tieto vlastnosti mal.

Český prezident tiež zdôraznil dôležitosť vedúcej úlohy Spojených štátov medzi demokratickými krajinami. Dodal, že ich vedenie, odvaha a vízia je potrebná rovnako ako v minulosti. „Očakávame, že aj vaši nástupcovia budú vidieť dôležitosť NATO a transatlantickej väzby,“ doplnil Pavel.

Clinton je už nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania ČR, Radu bieleho leva, ktoré mu v roku 1998 udelil vtedajší český prezident Václav Havel.

Foto: SITA/AP, Petr David Josek Bill Clinton, Petr Pavet, Pražský hrad, štátne vyznamenanie Rad T. G. Masaryka Český prezident Petr Pavel podáva ruku bývalému prezidentovi USA Billovi Clintonovi po udelení štátneho vyznamenania za jeho významné zásluhy o rozvoj demokracie na Pražskom hrade, Česká republika, 12. marca 2024

Rozšírenie NATO bolo správne rozhodnutie

Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo podľa amerického exprezidenta Billa Clintona správne rozhodnutie a dobrá investícia, ktorá NATO posilnila. Vyhlásil to na konferencii Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť na Pražskom hrade.

Pripomenul, že niektorí členovia NATO rozšírenie spochybňovali. „Boli pyšní, čo sa NATO podarilo z hľadiska stabilizácie situácie v Európe po konci vojny a neboli si istí, či rozšírenie nebude viac politickou záležitosťou než bezpečnostnou a kedy a ako to môže skončiť,“ priblížil vtedajšie úvahy členských krajín americký exprezident.

Čítajte aj Clinton odmietol, že za ruskú inváziu na Ukrajinu mohlo rozšírenie NATO

Dodal, že niekedy je potrebné ísť do rizika a to je to, pre čo sa rozhodli zúčastnené strany pred 25 rokmi. „Myslím si, že to bola dobrá investícia a rozumné riziko, ktorým sa NATO veľmi posilnilo. A názov tejto konferencie platí viac než v minulosti, že bezpečnosť nemôžeme brať ako samozrejmosť a potrebujeme spoluprácu,“ povedal Clinton. Vstup ČR do NATO označil za „to najlepšie, čo sa mohlo stať“ a rozšírenie Aliancie za správny krok.

Na konferencii pripomenul viaceré momenty z čias, keď bol na čele Spojených štátov vrátane jeho snáh o zblíženie Západu s Ruskom. „Neľutujem jedinú minútu, ktorú som strávil tým, že som sa snažil urobiť Rusko partnerom nás všetkých. Viem, že sa mi to nepodarilo, Rusko nie je naším partnerom. Zlyhal som. Ale neľutujem to,“ vyhlásil.

Čítajte aj Clinton: Ľutujem, že som presviedčal Ukrajinu, aby sa vzdala jadrových zbraní

Pripomenul, že sa trinásťkrát stretol s vtedajším ruským prezidentom Borisom Jeľcinom, tiež s Vladimirom Putinom. „Ospravedlňujem sa, že som nebol schopný presvedčiť Putina, aby išiel tým smerom, na ktorý som sa vydal s jeho predchodcom. Urobil som, čo bolo v mojich silách,“ dodal.