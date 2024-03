V Taliansku zadržali desiatky ľudí podozrivých z napojenia na sicílsku mafiu

Polícia vykonala razie predovšetkým v okolí sicílskeho mesta Caltanissetta, no i v iných častiach Talianska. Do rozsiahlej operácie sa zapojilo približne 500 príslušníkov polície. „Dnešná operácia je mimoriadne dôležitá nielen z pohľadu kvantity, ale aj kvality,“ povedal novinárom Salvatore De Luca z prokuratúry v Caltanissette.

Najznámejšou a najaktívnejšou sicílskou mafiou je Cosa Nostra. No na tomto talianskom ostrove pôsobí aj niekoľko menších zločineckých skupín, ako napríklad Stidda, pripomína DPA.

Operácia talianskej polície sa zamerala na sicílske mesto Gela, kde sa dve veľké mafiánske rodiny spojili so Stiddou, aby spoločne organizovali obchod s drogami. Tieto rodiny údajne použili nelegálne nadobudnuté financie na výstavbu niekoľkých skleníkov na pestovanie marihuany. Drogy následne v danej oblasti predávali alebo ich vymieňali s kalábrijskou mafiou 'Ndrangheta za kokaín.

De Luca však uviedol, že najviac znepokojujúce sú zbrane, ktoré mali podozriví v držbe. „Výsledkom je, že Cosa Nostra, ktorá podniká, obchoduje s drogami, má značný arzenál zbraní a je pripravená zabíjať, aby demonštrovala svoju silu,“ vyhlásil.

'Ndrangheta má záujem o trh s fentanylom

Tajomník vlády Alfredo Mantovano v utorok vyhlásil, že 'Ndrangheta má záujem o trh s fentanylom, informovala agentúra ANSA. „Fentanyl sa nepašuje výhradne do USA. Indície poukazujú na jeho prítomnosť aj v Portugalsku a Spojenom kráľovstve. Máme informácie o tom, že 'Ndrangheta má o fentanyl záujem a skúma výhodnosť jeho uvedenia na trh,“ vyhlásil Mantovano v sídle premiérky počas prezentácie národného plánu prevencie zneužívania fentanylu a iných syntetických opiátov. Fentanyl opísal ako zombie drogu s potenciálnou smrteľnou dávkou iba jeden až dva miligramy.

Premiérka Giorgia Meloniová vyhlásila, že je potrebný národný plán, ktorý zabráni rozšíreniu fentanylu. Minister športu Andrea Abodi vyhlásil, že fentanyl do Talianska ešte nedorazil, no i tak je potenciálnou hrozbou pre mladých. Mantovano dodal, že aj keď v Taliansku ešte nie je fentanylová kríza, je potrebné konať rozhodne a rázne, aby sa jej predišlo.

Čítajte viac V Taliansku sa takmer po troch rokoch skončil megaproces s členmi 'Ndranghety

Syntetický opiát fentanyl je 50-násobne silnejší než heroín. Od roku 2018 spolu s analogickými látkami prekonal v USA heroín v počte predávkovaní drogami.

'Ndrangheta je vďaka ovládaniu veľkej časti obchodu s kokaínom smerujúcim do Európy všeobecne považovaná za najmocnejšiu zločineckú organizáciu v Taliansku. Jej vplyv sa rozšíril aj do zahraničia, najmä do Južnej a Severnej Ameriky a Austrálie. Odborníci odhadujú, že hodnota operácií mafie dosahuje približne 60 miliárd eur.