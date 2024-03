Rusko posiela vojsko na hranicu Fínska. Odpovieme v pravú chvíľu, znie z Moskvy

Rusko rozmiestni vojakov a zbrane pri hraniciach s Fínskom, vyhlásil Putin. Vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie označil za „bezvýznamný krok“. Vyhlásil to v rozhovore s agentúrou RIA Novosti a televíziou Rossija-1. Helsinki a Štokholm sa pre vstup do NATO rozhodli kvôli ruskému útoku na Ukrajinu.