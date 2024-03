Putin pácha genocídu, agresora musia sankcie naozaj bolieť. Europoslanci poslali Moskve tvrdé odkazy

Europoslanci v rozprave naliehali na navrátenie tisícov detí odvlečených z okupovanej časti Ukrajiny do Ruska a vyzývali na potrestanie páchateľov týchto činov, kvôli ktorým Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu pred rokom vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.

V rozprave zazneli aj výzvy na sprísnenie sankcií proti Rusku, aby agresora naozaj boleli, a označenie ruského počínania na okupovanom území za genocídu. Z prevládajúceho tónu sa vymykalo len vystúpenie jedného z nezaradených poslancov, ktorý kroky Moskvy obhajoval.

Rusko je teroristický režim, tvrdí Dzurinda Video Bývalý slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda hovorí aj o tom, prečo si myslí, že ruská vojna proti Ukrajine smrdí genocídou. Video vzniklo v Lisabone na stretnutí politického grémia Európskej ľudovej strany (EPP). / Zdroj: TV Pravda

Česká poslankyňa Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) do rokovacej sály priviedla ukrajinskú ženu a jej dcéru, ktorá deportáciu sama zažila, kým sa jej podarilo – na tretí pokus – vrátiť sa domov. „Ukrajina teraz potrebuje naše zbrane, aby sa ubránila ruskej presile. To je na dnešok. Ale nesmieme zabudnúť na ukrajinské deti, pretože to je budúcnosť,“ vyhlásila Šojdrová, ktorej svoje vystúpenie zakončila zvolaním: „Sláva Ukrajine! Pravda a láska zvíťazí!“

Putin koná v tradícii ruského imperializmu, vyhlásila ďalšia česká europoslankyňa Veronika Vrecionová (ODS) a zdôraznila, že najhroznejšie zločiny Putin pácha práve na deťoch a mladistvých, ktorých únosy do Ruska nie sú podľa nej ničím iným ako súčasťou plánu na zničenie Ukrajiny. „Jedného dňa sa ale Putin a jeho ‚verchuška‘ budú zodpovedať a na tom musíme pracovať,“ uviedla.

Odhalenie a vyšetrenie vojnových zločinov a potrestanie ich páchateľov je ale „beh na dlhú trať“, uviedla belgická ministerka zahraničia Hadja Lahbibová, ktorej krajina tento polrok predsedá Rade EÚ. Pripomenula, že úniová agentúra Eurojust zbiera a uchováva dôkazy o zločinoch spáchaných počas vojny na Ukrajine, a pomáha tak posilniť národné vyšetrovanie.

Zelenskyj: Putin je monštrum, nebojte sa jeho porážky Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. / Zdroj: MSC/Twitter V. Zelenského

Európska únia podporila ICC od ruskej invázie desať miliónov eur, ďalšími štyrmi miliónmi eur prispela ukrajinskej generálnej prokuratúre na vyšetrovanie spáchaných zločinov, poznamenala eurokomisárka Dubravka Šuicaová.

„Rusko ukradlo 20 000 detí, iba 400 sa vrátilo,“ uviedla Litovčanka Rasa Juknevičienéová z klubu európskych ľudovcov. S odvolaním sa na historické skúsenosti svojej vlasti dodala, že ruským cieľom je vymazať pôvodnú identitu detí a poruštiť ich. „Je to vypočítaný akt kultúrnej genocídy,“ vyhlásila a varovala, že tento osud hrozí až 700 000 ukrajin­ským deťom.

V podobnom duchu sa nieslo aj vystúpenie zástupkýň ďalších poslaneckých klubov v EP. Poslankyne si často kládli otázku, čo by ako mamičky sami robili, keby išlo o ich deti.

„Ide o brutálnu operáciu Ruska. Musíme žiadať, aby bol ruský režim pohnutý k zodpovednosti, vyhlásila švédska socialistka Heléne Fritzonová. "Ide aj o bezpečnosť Švédska. Robíme to aj pre svoje deti,“ zdôraznila. „Ide o vojnové zločiny. Je nutné čo najskôr dostať tieto deti domov a potrestať páchateľov,“ vyhlásila belgická liberálka Hilde Vautmansová. „Rusko zabíja rodičov, unáša deti a vymýva im mozgy, aby zničilo ukrajinskú identitu. To je presne definícia genocídy,“ povedala nemecká europoslankyňa za Zelené Viola von Cramonová-Taubadelová.

„Rusko sa musí zodpovedať. Dovoz ruských potravín (do EÚ) musí byť zakázaný. Dúfam, že proti Rusku konečne zavedieme sankcie, ktoré ho budú bolieť. Musíme niečo podniknúť,“ povedala poľská europoslankyňa Jadwiga Wiśniewská z konzervatívnej frakcie ECR. Estónsky konzervatívec Jaak Madison uviedol, že deportácie nie sú v Rusku nič nové. Pripomenul deportácie z Pobaltia a zdôraznil, že ženy a deti tvorili 80 percent obetí, ktoré neprežili. „Rusko rozumie len jazyku sily. Musíme urobiť všetko, aby Rusko prehralo. Jedine tak sa vrátia deti domov,“ vyhlásil Bronis Ropé z Litvy.

Naopak, nezaradený holandský poslanec Marcel de Graaff odmietol všetky obvinenia proti Rusku ako demagógiu, propagandu a dezinformácie, Moskva sa podľa neho iba snaží zachrániť deti pred vojnou, zatiaľ čo Ukrajina sa dopúšťa ‚zločinov‘.

Svojím vystúpením vzbudil de Graaff značnú nevôľu v sále. „Nešírte lži! Nesmieme tu tolerovať Putinovu propagandu,“ vyhlásila talianska poslankyňa Elisabetta Gualminiová.