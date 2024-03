Americká snemovňa schválila návrh, ktorý by mohol viesť k zákazu TikToku v USA

Americká Snemovňa reprezentantov dnes po zrýchlenom prerokovaní prijala návrh, ktorý by umožnil v Spojených štátoch zakázať sociálnu sieť Tiktok. Krok vychádza z obáv, že platformu cez čínskeho majiteľa kontroluje Peking, ktorý ju môže zneužívať proti Američanom. Sociálnu sieť označuje návrh za protiústavný, podobne ako niektorí zákonodarcovia aj experti. Či text prejde aj Senátom, nie je podľa agentúry Reuters jasné. Niektorí senátori presadzujú iný postup. Americký prezident Joe Biden cez víkend uviedol, že keby mu Kongres návrh poslal, podpísal by ho.

Čínskej spoločnosti ByteDance, ktorá platformu vlastní, by prejednávané opatrenie dalo šesť mesiacov na to, aby sa jej zbavila. Ak by sa tak nestalo, databázy aplikácií prevádzkované firmami Apple či Google by ju nemohli Američanom ďalej ponúkať ani poskytovať službe svoje servery. Akokoľvek je v texte výslovne uvedený iba TikTok, návrh by americkej vláde umožňoval zakazovať aj iné digitálne služby so zahraničnými majiteľmi.