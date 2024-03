Putin si na pohreb bratranca pred voľbami nenašiel čas. Jeho deti ale kráľovsky zaopatril

Putinovci v polovici 80. rokov - budúci prezident a jeho vtedajšia manželka Ľudmila stoja vľavo hore. Pod nimi sedia otec Vladimir S. Putin a matka Maria. Bratranec súčasného šéfa Kremľa Jevgenij sedí vpravo v dolnom rade, za ním stoja jeho manželka Dija a dcéra Anna. Ich syn Michail na snímke nie je, možno preto, že on rodinu fotografoval.

Putinovci v polovici 80. rokov - budúci prezident a jeho vtedajšia manželka Ľudmila stoja vľavo hore. Pod nimi sedia otec Vladimir S. Putin a matka Maria. Bratranec súčasného šéfa Kremľa Jevgenij sedí vpravo v dolnom rade, za ním stoja jeho manželka Dija a dcéra Anna. Ich syn Michail na snímke nie je, možno preto, že on rodinu fotografoval.

Otcovia Vladimira a Jevgenija Putinovcov, Vladimir Spiridonovič a Michail Spiridonovič, boli bratia. Ich otcom bol Spiridon Putin, dedo súčasného šéfa Kremľa a prvý z rodu Putinovcov, kto s narodil po zrušení nevoľníctva v Rusku.

Foto: Ivanovonews rodostrom putinovcov

Jevgenij Putin bol popredný urológ v Ivanove. V tomto oblastnom centre severovýchodne od Moskvy žil so svojou rodinou. V 70. – 90. rokoch 20. storočia patril podľa IvanovoNews.ru vo svojom odbore k regionálnym špičkám. Po odchode do dôchodku sa v roku 2002 na krátko presťahoval do Moskvy a vzápätí sa usadil v starobylom mesta Suzdaľ vo Vladimirskej oblasti, kde prežil posledné roky svojho života.

Pohreb Jevgenija Putina sa konal v nedeľu 10 marca. Prezident Putin sa na ňom nezúčastnil, píše portál Moscow Times.

Program hlavy štátu je v týchto dňoch plne nabitý. Od piatka do nedele budú Rusi hlasovať v tzv. prezidentských voľbách. A hoci Putin nemusí mať ani najmenší dôvod obávať sa o svoje znovuzvolenie, Kremeľ si zaumienil, že musí získať aspoň štyri pätiny hlasov, aby takýto silný mandát mohol vydávať za širokú podporu vojenskej agresie proti Ukrajine. Traja ďalší kandidáti sú skôr sparingpartnermi, než reálnymi súpermi. Nik z nich nekritizuje ani Putina, ani jeho vojnu.

Aj keď zaneprázdnený Putin neprišiel dať nebohému bratrancovi posledné zbohom, o jeho deti sa ruský prezident už dávnejšie dobre postaral.

Jevgeniov syn Michail, ktorý sa narodil v roku 1967 v Ivanove, kde vyštudoval medicínu, zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva v plynárskom gigante Gazprom. Keď ho v roku 2018 dosadili na tento lukratívny a štedro honorovaný post, priemerný ročný príjem členov predstavenstva holdingu bol podľa agentúry RBK v porepočte vyše pol druha milóna eur.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v zjavnej snahe vyhnúť sa rečiam o rodinkárstve v tom čase podľa agentúry Interfax označil Michaila Putina za „vzdialeného príbuzného“ prezidenta, s ktorým údajne neudržiava užšie styky.

Podľa investigatívneho portálu Projekt ale leningradská a ivanovská vetva Putinovcov mala k sebe podstatne bližšie, než ako sa to snažil naznačiť hovorca Peskov.

V knihe Olega Blockého s názvom Vladimir Putin, ktorá vyšla v roku 2003, sám prezident autorovi radí: „Nepoznám veľmi dobre rodinnú históriu. Radšej sa obráťte na Jevgenia Michailoviča. Je to vynikajúci rozprávač a o svojich príbuzných vie oveľa viac ako ja“. O prezidentovom bratrancovi sa v knihe píše ako o „strážcovi rodinnej pamäti“ Putinovcov.

Jevgenij, ktorého Peskov nazval „vzdialeným príbuzným“, prišiel o otca vo vojne a tri roky ho vychovával dedo budúceho prezidenta Spiridon Putin, ktorého Jevgenij Putin nazýval „starý ocko“.

Foto: Agentstvo anna putina-2 Praneter ruského prezidenta Anna, za slobodna Putinová, pred asi štyridsiatimi rokmi a dnes, keď už používa manzelka kemerovského gubernátora priezvisko Civilievová.

Nie horšie ako Michail Putin je zabezpečená aj jeho sestra Anna. Vyštudovaná psychiatrička z Ivanova je vydatá za Sergeja Civilieva, gubernátora bohatého sibírskeho regiónu Kemerovo. Od roku 2012 Anna Civilievová vlastní 70 percent akcií jedného z najväčších ruských podnikov na ťažbu uhlia Kolmar.

Kontrolný balík v Kolmare podľa portálu Meduza kúpili Civilievovci od miliardára Gennadija Timčenka za symbolickú cenu. O tomto oligarchovi, blízkom spojencovi šéfa Kremľa, sa hovorí aj ako o jednom z pokladníkov Putina, ktorý spravoval jeho peniaze vo Švajčiarsku a inde vo svete.

„Spoločnosť Kolmar zaznamenala za posledných sedem rokov 15-násobný nárast produkcie uhlia, čo je oveľa rýchlejšie, ako je priemer v uhoľnom sektore. Spoločnosť investovala obrovské sumy peňazí do rozvoja svojich ložísk v Jakutsku, otvorila nové bane a spracovateľské závody. Výsledkom je, že aktíva spoločnosti Kolmar majú v súčasnosti hodnotu 2,4 miliardy amerických dolárov,“ napísal predvlani Projekt.

Foto: Vesti Kuzbass Civilievovci Gubernátor Segej Civiliev vyznamenáva svoju manželku Annu, Putinovu praneter, medailou Za zásluhy o Kubas.

Praneter prezidenta a jej spoločnosť podľa portálu Agentstvo rozprávkovo bohatnú vďaka podpore štátu „Vláda vynaložila na pomoc spoločnosti najmenej 11 miliárd rubľov (asi 110 miliónov eur) z rozpočtu a poskytla jej aj zvýhodnený úver za ďalšie 4 miliardy rubľov (40 miliónov eur). Okrem toho bol Kolmar oslobodený od mnohých daní, čím ušetril ešte viac peňazí,“ tvrdí Agentstvo.